Piana



Amministrative di Capannori, sancito l’accordo: il Centrodestra ha scelto il suo candidato

sabato, 23 febbraio 2019, 14:18

I partiti del Centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia) e la lista civica Svolta Comune sono compatti sul nome del candidato sindaco che rappresenterà la coalizione alle amministrative del 26 maggio.

Ecco il comunicato congiunto:

Dopo l'ultima riunione, avvenuta in settimana, è stato trovato accordo unanime sul profilo e sul nome del candidato che, alle amministrative del 26 maggio, sfiderà il sindaco del Partito Democratico e delle sinistre, Luca Menesini.

Per Capannori, la convergenza sul candidato sindaco unitario, a oltre tre mesi dal voto, è un dato politico dal forte significato. Capannori è infatti il primo comune della Toscana sopra i 40mila abitanti in cui il Centrodestra unito ha chiuso la partita sulla scelta del proprio candidato.

"Si tratta – fanno sapere i rappresentanti della coalizione – di un profilo brillante, competente e autorevole, di grande esperienza e con una perfetta conoscenza dei problemi del territorio e delle sue frazioni. Abbiamo potuto scegliere all'interno di una rosa di candidature ampia e qualificata. Oggi siamo soddisfatti ed entusiasti della scelta fatta perché il suo profilo corrisponde esattamente alla idea che avevamo in mente e per la quale abbiamo lavorato in questi mesi. Siamo sicuri – conclude il Centrodestra – che intorno al nostro candidato convergeranno non soltanto i delusi dal pessimo lavoro della giunta del Partito Democratico, ma anche chi, soltanto perché lontano o escluso dalla ristretta cerchia dei nostri amministratori locali, ha perso fiducia nella possibilità di far sentire la propria voce e contribuire a un vero cambio di passo per il nostro territorio. Il Centrodestra, anche a Capannori, è pronto a segnare la strada per liberare il Comune dalla sinistra e governarlo con trasparenza e nell'interesse di tutti".

Nel prossimo fine settimana, i rappresentanti dei partiti del Centrodestra, assieme alla lista civica Svolta Comune, presenteranno alla stampa e alla cittadinanza il proprio candidato sindaco.

Il Centrodestra unito:

Andrea Recaldin – Lega

Marco Chiari - Fratelli d'Italia

Maurizio Marchetti - Forza Italia

Giovanni Marchi – Svolta Comune

Giada Martinelli – Svolta Comune