Amministrative, Simone Lunardi candidato sindaco del Movimento 5 Stelle

sabato, 23 febbraio 2019, 15:40

di giulia del chiaro

Con la presentazione ai cittadini del programma elettorale e del candidato sindaco, Simone Lunardi, avvenuta questa mattina, è ufficialmente aperta la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle che concorrerà alle elezioni amministrative di Capannori puntando alla sicurezza, a ridurre gli sprechi e ad investire di più sul territorio.

Sono cinque i punti attorno a cui ruota il programma politico presentato questa mattina, tra umorismo e forti critiche all’amministrazione uscente, dal candidato sindaco Cinque Stelle, Simone Lunardi, in vista delle elezioni di maggio: agire sulla sicurezza e sul territorio, estensione delle reti pubbliche, maggiori incentivi pubblici, eliminazione degli sprechi e realizzazione di nuove infrastrutture comunali. Entrato a far parte del Movimento nel 2013, Lunardi ha sostenuto il candidato sindaco penta stellato alle elezioni comunali del 2014 e, da allora, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale.

“Ogni volta che vedo lo slogan elettorale dell’attuale sindaco, che recita ‘insieme facciamolo di nuovo’ mi viene da sorridere e da pensare ‘facciamolo di nuovo… anche no!” ha esordito con fermezza Lunardi. Infatti, secondo il candidato, molti sono gli aspetti criticabili e condannabili delle ultime amministrazioni comunali a partire dalla tendenza a realizzare – come si legge nel sunto del programma elettorale – “sterili inaugurazioni fatte per glorificare l’immagine del sindaco”, fino all’asilo di Lammari inaugurato nel 2014 e sottoposto, per carenze in termini di costruzione, ad un’ordinanza di chiusura nel 2016, e al sottoutilizzo del Polo tecnologico che, inaugurato nel 2014 per un ammontare di 5 milioni di euro, non ha, secondo il consigliere, offerto quelle maggiori opportunità per l’economia locale ed il sistema collettivo che erano state promesse. È a partire da questa critica, verso le precedenti amministrazioni, che Lunardi ha impostato il proprio programma elettorale incentrandolo sullo slogan “Se lo diciamo lo facciamo”.

Tra i nodi del programma elettorale emerge la notizia dell’intenzione di realizzare, richiedendo anche in caso di vittoria l’accordo del ministero dell’interno e di quello della giustizia, due nuove infrastrutture sul territorio capannorese: un nuovo carcere di Lucca, per restituire agli spazi della detenzione la giusta dignità che consenta l’attivazione di progetti reali, ed una nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Lucca, date le condizioni inadeguate allo svolgimento odierno dell’attività, per la quale Lunardi sostiene di aver già individuato, con possibilità di essere ceduto gratuitamente, un lotto in disponibilità del patrimonio comunale.

Importante sarà investire sulla sicurezza ed in questo ambito “l’idea – ha spiegato il Lunardi – è quella di assumere altri 20 agenti di Polizia Municipale, dal momento che i numeri attuali per noi non sono sufficienti, per garantire un servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7”. Fondamentale sarà anche la tutela costante e giornaliera del patrimonio comunale – come strade, scuole e verde pubblico – che richiederà l’assunzione di 20 cantonieri.

“È inaccettabile che nel 2019 alcune frazioni siano sprovviste di servizi pubblici essenziali” ha sottolineato il candidato sindaco a proposito della rete pubblica di fognature, acquedotto e metano spiegando come un altro obiettivo centrale sarà quello di investire sulla fornitura di questi servizi in quelle frazioni che fino ad ora ne sono state escluse.

Altro aspetto fondamentale è quello che riguarda gli incentivi pubblici che, in caso di vittoria, accanto ad un abbassamento del carico fiscale per piccolo negozi e artigiani, vedrà incentivi rivolti all’acquisto di bici elettriche ed un incentivo rivolto alla cittadinanza per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici andando ad aggiungere un sostegno pubblico del 30 per cento al 50 per cento già esistente lasciando alle tasche dei cittadini solo il 20 per cento delle spese di installazione.

“Diciamo basta allo spreco di risorse pubbliche in progetti faraonici ed in assunzioni clientelari” ha sottolineato Lunardi premendo sulla necessità di indirizzare le risorse disponibili in favore della cittadinanza.

“Non ridete, ma il budget a disposizione per la campagna elettorale è di 1000 euro – ha dichiarato il candidato pentastellato e ha concluso – ovviamente siamo in corsa per vincere, ma non siamo dei cani sciolti perché abbiamo un capo politico e in caso di ballottaggio ci confronteremo per decidere la linea da tenere”.