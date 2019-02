Piana



Anche Maria Chiara Cremoni alla gara “Balloon Eco Concept 2019”

venerdì, 8 febbraio 2019, 11:42

Anche due piloti di mongolfiera italiani alla gara internazionale “Balloon Eco Concept 2019”. Il valdostano Igor Charbonnier, miglior pilota italiano (primo nel ranking da diversi anni), e Maria Chiara Cremoni, prima pilota toscana che lavora nel comune di Capannori (Lucca), il comune d’Italia più attento alle politiche ambientali e particolarmente attivo nel settore dell’aerostatica. Infatti, Capannori ha organizzato diversi campionati italiani di mongolfiere, raduni e possiede una mongolfiera promozionale con la quale ha aderito a iniziative di beneficenza, raduni nel territorio nazionale ed europeo. I nostri italiani gareggeranno in squadra con i francesi Nicolas Maurice e Monique Coupechoux e sfideranno dieci squadre provenienti da Svizzera, Francia, Belgio, Germania e Spagna.

La gara è unica nel settore, i concorrenti dovranno percorrere la distanza più lunga sfruttando al meglio i venti e consumando meno energia possibile, grazie all’utilizzo di particolari palloni aerostatici ecologici. L’involucro della mongolfiera è metalizzato (la mongolfiera tradizione è realizzata in nylon) ed è composto da due teli sovrapposti, creando così un’intercapedine che aumenta l’isolamento e consente di risparmiare l’utilizzo di gas propano per riscaldare l’aria all’interno del pallone. Con questo sistema ecologico si risparmia circa il 70% di gas propano rispetto alle mongolfiere tradizionali.

L’evento è in programma dal 13 al 17 febbraio, con partenza da Charney, nella regione svizzera della Gruyere, dove dopo i primi voli di prova, la competizione inizierà alle 3 del mattino del 15 febbraio. Nella prima edizione del Balloon Eco Concept i piloti sono partiti da Neuchatel sempre in Svizzera e i migliori volarono per oltre 700 km, arrivando in 11 ore quasi alla frontiera della repubblica ceca. Nel 2018 le mongolfiere sono partite da Saint-Giron, in Francia, al nord dei Pirenei e le squadre hanno superato la catena montuosa con volo a 5.500 metri di altitudine e sono arrivate nei pressi di Barcellona.

