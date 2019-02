Piana : capannori



Assi viari, Fratelli d’Italia Capannori: "Il sindaco parlò di poche case, mentre ben 21 abitazioni e 25 annessi saranno coinvolti in espropri e demolizioni parziali o totali"

giovedì, 21 febbraio 2019, 17:48

"Insieme agli elaborati tecnici del progetto sui sottopassi e sul raddoppio ferroviario, che prevede anche la cosiddetta "bretellina", è stato pubblicato l'elenco delle demolizioni. Il sindaco Menesini parlò di poche case, mentre si evince che ben 21 abitazioni e 25 annessi saranno coinvolti in espropri e demolizioni parziali o totali: in altre parole, molte famiglie di Santa Margherita, Tassignano, Pieve San Paolo e Carraia vedranno le loro case demolite totalmente o in parte - esordisce Fratelli d’Italia Capannori con un comunicato stampa - . Il progetto della cosiddetta Bretellina, voluta fortemente dal Sindaco Menesini e, ricordiamo, al di fuori del più ampio progetto degli Assi Viari, rischia di distruggere tre paesi del capannorese solo per veder realizzata l'idea della Città di Capannori di cui il Sindaco vuole farsi fondatore. La realtà è che la Bretellina è un'idea solo ed unicamente di questa amministrazione che nulla ha a che vedere con gli assi viari stessi. Ci domandiamo quale sia il reale motivo di quest'opera la quale, dati alla mano, non farà altro che inondare di traffico pesante i tre piccoli paesi in questione- prosegue Fratelli d’Italia Capannori -. E ci domandiamo perchè Menesini si scagli contro decisioni ministeriali sugli assi viari per poi difendere allo strenuo questa inutile opera. La risposta è forse che Il Sindaco di Capannori è in cerca di un futuro posto al sole in un partito, il PD, il cui futuro è ormai segnato? Invitiamo Menesini ad informare correttamente i propri cittadini, mettendoli a conoscenza del fatto che la bretellina è un progetto del tutto "ad personam" che non inficia su quello che sono gli assi viari.

Da sempre siamo a favore degli assi viari, ma il discorso sulla bretellina esula da questi e Menesini, pur tentando di convincerci del contrario, lo sa.

Ci opponiamo quindi fermamente a questo progetto e lo diciamo senza tanti giri di parole. Un progetto atto solo a coronare un'idea utopistica e sbagliata, a discapito di molti capannoresi e della loro qualità di vita. Ci impegneremo inoltre ad inserire nel programma di centrodestra una valida soluzione a questo madornale errore commesso dal Sindaco e da tutta l'amministrazione comunale. Sarà nostro dovere impegnarci in questo senso, garantendo agli abitanti di questi paesi un futuro migliore" conclude Fratelli d’Italia Capannori.