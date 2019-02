Piana



Assoluzione di Fabio Perini, il presidente Grossi: "Una sentenza che finalmente chiude una vicenda processuale andata avanti troppo a lungo"

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:29

"Esprimo il pieno apprezzamento per l'assoluzione di Fabio Perini, una sentenza quella della Cassazione che finalmente chiude una vicenda processuale andata avanti troppo a lungo e che conferma la piena estraneità da ogni illecito addebitato all'imprenditore e ai suoi manager. Certo rimane la grande amarezza per tutto ciò che questa vicenda ha comportato sul piano personale, ma ancora di più su quello aziendale: la reputazione di una tra le più prestigiose realtà del settore della nautica ha rischiato di essere compromessa per il gravissimo danno di immagine che sin da subito si è riflesso negativamente sul piano finanziario, commerciale e di mercato dell'azienda. Solo grazie alla capacità dell'imprenditore e della dirigenza del Gruppo è stato possibile far fronte a tali difficoltà, evitando conseguenze ancora più gravi sul piano dell'attività e dell'occupazione".

Così Giulio Grossi, presidente di Confindustria Toscana Nord.