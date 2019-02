Piana



Bama a caccia di una vittoria contro Livorno

sabato, 16 febbraio 2019, 08:47

Match da portare a casa ad ogni costo da parte del Bama Altopascio, domenica alle 18, al PalaBridge di Ponte Buggianese. Ogni gara va giocata spendendo fino all'ultima goccia di sudore e sarebbe un gravissimo errore per il Bama dare per scontata la vittoria in virtù del gap in classifica. La Libertas Liburnia Livorno é un avversario che può essere superato dal Bama solo difendendo con intensità e sudore, attingendo magari al vecchio,caro tagliafuori a rimbalzo. Solo difendendo duro si può entrare in ritmo anche in attacco, acquisendo gradatamente fiducia.



Una gara da prendere con le dovute cautele visto anche il momento difficile dei rosablu, senza De Falco, con Lombardi in recupero e qualche difficoltà in più per l'altro infortunato Meucci. Ciliegina sulla torta l'assenza di Orsini in allenamento per motivi di lavoro. I labronici hanno ceduto nettamente a Montale l'ultima gara, con le pesanti assenze di Lombardi e Dulovic, rientranti per l'occasione. Loro due, l'ex Armillei e il nuovo arrivo, il cubano Salazar costiuiscono un quartetto di buona qualità. A corredo i giovani del vivaio che forniscono, come é normale che sia, un rendimento altalenante, ma non fanno mancare mai aggressività e dedizione alla causa. La Novelli band deve riprendersi dalla brutta giornata di Legnaia e dare un segnale alle dirette concorrenti per i playoff.



Cappa e compagni sono a quota 20 punti, per essere sicuri dei playoff ci vogliono ancora 5 vittorie sui restanti 9 incontri. Compito non facile ma anche non impossibile. L'importante é iniziare col piede giusto per non trovarsi tra un mese invischiati nella palude playout. Tra i 12 debutterà il giovane (classe 2002) Lorenzo Bontempo. Un premio al suo impegno.