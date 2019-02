Piana



Bama approda al PalaMacchia di Livorno

sabato, 23 febbraio 2019, 09:42

"Salviamoci la pelle" cantava Ligabue nel lontano 1991. Questa deve essere la parola d'ordine del Bama Altopascio domenica al PalaMacchia di Livorno, avversario Pielle.



All'andata i labronici si presentarono al PalaBridge senza due elementi come Loni (out, sostituito con un hors categorie come Falconi) e un "all around" come Malvone. Ne scaturì una vittoria limpida per i rosablu che a 1'40" dalla sirena conducevano di 15 punti (76-61) per poi chiudere sul 76-68. La truppa di Novelli ha pensato bene di restituire il "favore" in terra labronica con il lungodegente De Falco ( ne avrà ancora per circa un mese) che sarà in panchina a tifare insieme ad Orsini per il quale si prevede uno stop variabile da 20 a 30 giorni. Due elementi cardine dello starting five ai box, con l'aggiunta di Meucci che lamenta da tempo un dolore in zona scafoide, ma stringe i denti per non mollare nel periodo in cui si decideranno sorti e piazzamenti delle varie squadre. Non certo le condizioni ideali per affrontare un match ad altissimo coefficiente di difficoltà come quello contro i ragazzi di Da Prato, un team costruito per il passaggio di categoria, con l'ingaggio, appunto, di Falconi, reduce da una stagione condita da 11,5 punti ad ingresso sul legno nella Sangiorgese in serie B. Non sarà del match capitan Dell'Agnello, un'assenza importante nello scacchiere livornese.



Il rebus da risolvere per i rosablu sarà senz'altro quello di contrastare con l'artiglieria leggera Benini e Bertolini, con l'aggravante delle rotazioni ridotte al minimo. Il tutto nel contesto della calda, splendida e unica tifoseria biancoblu che conta ad ogni match centinaia di persone, al contrario delle poche decine su cui possono contare tutti gli altri team in categoria. Di contro Cappa e soci dovranno portare un microonde in spogliatoio per scaldare le mani dal perimetro, onde poter sfruttare la maggior mobilità dei "falsi lunghi" altopascesi. Facile a dirsi ma non a farsi viste le percentuali ondivaghe della franchigia del Tau. Ma va da sé che per le mani del Bama , il 7 su 7 dall'arco iniziale contro Lib. Livorno (abbreviazione d'obbligo) docet, vale la frase "sta mano pò esse fero e pò esse piuma". Come da mitica scena del film capolavoro "Bianco, rosso e verdone". Palla a due alle 18,00 con arbitri Luppichini e Corso.