Beatrice Venezi ospite alla Fondazione Lazzareschi

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:09

Mercoledì 20 febbraio alle 18,30 nella sede della Fondazione Lazzareschi a Porcari, il R.Club Montecarlo Piana di Lucca organizza un incontro aperto al pubblico a "Tu per tu" con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi.



Dopo i saluti della Presidente Giulia Pasquini sarà la giornalista Debora Pioli (pianista e e autrice per teatro d'opera, consigliera d'indirizzo della Fondazine Puccini di Torre del Lago) a moderare l'incontro con la talentuosa giovane direttrice d'orchestra lucchese lasciando spazio anche agli interventi del pubblico. Anche attraverso spezzoni di concerti e filmati sarà possibile quindi conoscere da vicino Beatrice Venezi, il cui talento musicale si sta facendo apprezzare a livello internazionale.



Beatrice Venezi Come direttore d’orchestra svolge la propria attività sia in Italia che all’estero, collaborando con orchestre nazionali ed internazionali; tra queste: l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Filarmonica Campana, l’Orchestra Filarmonica Femminile Alma, l’Orchestra da Camera Fiorentina, l’Orchestra Filarmonica di Lucca, l’Orchestra della Fondazione Bulgaria Classic, l’Orchestra e il coro del Teatro Bolshoij di Minsk, e la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, della quale diventerà Chief Conductor a partire dalla prossima stagione 2015/2016. Ha collaborato con festivals importanti quali il New European Festival di Stuttgart, con cui lavora dal 2010, il Festival di Bellagio e del Lago di Como, per il quale ha diretto nel 2013, e il Festival Pontino di musica contemporanea, per il quale ha tenuto il concerto inaugurale della 50esima edizione nel luglio 2014.



Ha debuttato presso il Maggio Musicale Fiorentino con l’opera “Candide” di L. Bernstein nel maggio 2015.



Beatrice è stata recentemente insignita del prestigioso “Premio Donna 8 Marzo – La Musica per la Vita” dall’Associazione Assami – Amici del Conservatorio di Milano. Inoltre, dal 2014, fa parte del programma Audi Innovative Thinking sviluppato da Audi.