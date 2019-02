Piana



Bf Porcari, under 16 a lezione da coach Serventi

sabato, 2 febbraio 2019, 08:53

Prima la partita di campionato contro Ragusa, un match difficile e da affrontare con grande determinazione; poi lunedì, nel giorno tradizionalmente dedicato al riposo, uno stage al Palasuore di Porcari, una lezione su un tema chiave della pallacanestro: l’importanza dei fondamentali in un settore giovanile.



Due impegni ovviamente diversi ma con il filo conduttore della grande passione per la palla a spicchi quelli che attendono Lorenzo Serventi, coach del Basket Le Mura Lucca. Domenica 3 dalla panchina guiderà la sua squadra nella sfida a una delle big del campionato, il giorno dopo farà da maestro alle ragazze del team Under 16 del Basket Femminile Porcari.



Al Palasuore c’è grande attesa per questo appuntamento, in programma a partire dalle 19 (ma in precedenza Serventi incontrerà gli allenatori e gli istruttori di minibasket del club gialloblu). D’altronde Serventi è uno degli allenatori più apprezzati del basket rosa e il fatto che abbia accettato di buon grado l’invito della società delle suore Cavanis è motivo di grande orgoglio per il club porcarese.



La squadra Under 16 è stata protagonista di un’ottima prima fase del campionato (6 vittorie e due sconfitte, entrambe con Le Mura Spring, formazione indiscutibilmente di altra caratura) che le è valso il secondo posto in classifica e l’accesso al girone Gold con le più forti squadre toscane: Galli San Giovanni Valdarno, Pontedera, Ghezzano, Cmb Valdarno, Pf Firenze, Use Empoli e di nuovo Le Mura Spring Lucca. Un girone impegnativo, che sarà comunque utile per fare esperienza e crescere.



Ecco il roster a disposizione di coach Simone Taddei: Antonella Marku (2003), Sara Giuliani (2004), Elena Tocchini (2003), Chiara Granata (2003), Viola Bartoli (2003), Alessia Donatini (2004), Francesca Donatini (2004), Maria Paoli (2003), Emma Manzoli (2003), Arianna Serafini (2004), Chiara Giannini (2003), Chiara Martini (2003), Rachele Gaina (2004), Asia Piga (2004), Raluca Vasilache (2004).