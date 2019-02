Piana



Cancellazione di lotti edificabili, da lunedì 11 febbraio i cittadini potranno presentare i contributi

sabato, 9 febbraio 2019, 18:01

Dall'11 febbraio al 12 marzo i cittadini potranno presentare al Comune di Capannori i propri contributi con cui si chiede la cancellazione di lotti edificabili, sia di tipo residenziale che produttivo, di cui sono proprietari. Il consiglio comunale nella seduta di ieri (venerdì) ha infatti approvato, con i voti favorevoli della maggioranza e del consigliere d'opposizione Pio Lencioni e l'astensione dei gruppi consiliari di minoranza, l'avvio del procedimento per la variante parziale al regolamento urbanistico per lo stralcio di aree edificabili.

"Un'interessante opportunità per coloro che vogliono cancellare dal regolamento urbanistico le potenzialità edificatorie di tali aree, che va nella direzione di ridurre il consumo del suolo – spiega la vice sindaca Silvia Amadei -. La nuova variante intende andare incontro alle esigenze del territorio. Per questo avviamo una fase di partecipazione tramite la raccolta di contributi e un'assemblea pubblica in cui illustreremo il procedimento, forniremo spiegazioni, risponderemo alle domande e daremo informazioni su come presentare i contributi".



La variante al regolamento urbanistico sarà al centro dell'assemblea pubblica, aperta a cittadini, ordini professionali e collegi, in programma mercoledì 13 febbraio alle ore 17.30 nella sala del consiglio comunale in piazza Aldo Moro a Capannori.



La modulistica per presentare i propri contributi sarà disponibile sul sito internet del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione "Garante della partecipazione" a partire da lunedì 11 febbraio.



Le proposte di stralcio verranno considerate solo quando sottoscritte da tutti i proprietari dell'area e valutate in base ad alcuni criteri quali il mantenimento delle possibilità edificatorie delle aree residue o limitrofe. Potranno presentare domanda di cancellazione di aree edificabili anche coloro che lo abbiano già fatto in precedenza e non abbiano ottenuto lo stralcio.