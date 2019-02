Piana



“Capannori incontra Autori”: primo appuntamento venerdì con Fabio Genovesi

martedì, 26 febbraio 2019, 14:54

di giulia del chiaro

Sarà lo scrittore Fabio Genovesi ad aprire, con l’appuntamento di questo venerdì al Teatro Artè, la rassegna culturale, promossa dal comune di Capannori e firmata dall’associazione L’Ordinario, “Capannori Incontra Autori” che, a partire da questo fine settimana e fino all’11 giugno, porterà negli spazi della cultura capannoresi, di Artè ed Artemisa, sei incontri, ad ingresso gratuito, con autori importanti i cui libri e le cui vite verranno messi al centro della scena nel corso di presentazioni del tutto fuori dal comune.

Fabio genovesi, Michele Gazo, Shi Yang Shi, Michela Marzano, Nadia Terranova e Dacia Maraini. Questi i protagonisti, insieme ai loro libri, dei sei incontri in programma fino a giugno che, dividendosi tra gli spazi di Artè ed Artemisia, vedranno gli autori cimentarsi in presentazioni, fuori dagli schemi, durante le quali al racconto del libro si affiancherà quello di loro stessi e del loro mondo interiore per regalare al pubblico uno sguardo sulla persona che si nasconde dietro lo scrittore.

“Oggi abbiamo messo alcuni libri al centro di questo tavolo perché per noi il libro è un simbolo capace di racchiudere molte più vite di quelle che pensiamo: dentro c’è la vita di chi scrive, di chi sta attorno all’autore, dei personaggi e di chi legge – ha spiegato Romina Lombardi, giornalista e presidente de L’Ordinario, durante la presentazione avvenuta questa mattina nella sede comunale di piazza Aldo Moro – ed è per questo che abbiamo voluto che ogni incontro si ponesse fuori dalle logiche della presentazione canonica per diventare una chiacchierata, un’esperienza con lo scrittore, qualcosa di interattivo e divertente”.

L’iniziativa è stata accolta con orgoglio dall’amministrazione comunale che ha collaborato attivamente all’organizzazione ed alla promozione dell’evento che – ha sottolineato il vice sindaco Silvia Amedei – “sarà un’opportunità imperdibile per conoscere scrittori contemporanei di fama nazionale e – ha proseguito – un modo per promuovere la lettura sul nostro territorio”.

“L’Ordinario – ha spiegato Lombardi – è un’associazione che, seppur nata di recente, è stata capace in poco tempo di riunire professionisti del mondo della cultura, degli eventi e del giornalismo con l’obiettivo di sostenere la cultura ed il libro”. È stata, infatti, la comune visione del libro come fonte di arricchimento culturale, e di crescita intellettuale, sociale e morale, ha fare da base ad una felice collaborazione tra L’ordinario ed il comune di Capannori che la direttrice dell’associazione ha ringraziato per la lungimiranza con ha fatto della cultura un “pane quotidiano per la comunità”.

Il primo appuntamento, questo venerdì alle 21 ad Artè, vedrà la prima toscana dello scrittore, originario di Forte dei Marmi, Fabio Genovesi con un monologo semi improvvisato e dai toni ironici tratto dal romanzo, che racconta la storia della famiglia dell’autore, “Il mare dove non si tocca”.

Il 29 marzo, alle 21, ad Artemisia sarà la volta di Michele Gazo che presenterà, in dialogo con Alessio Del Debbio, presidente dell’associazione Nati per Scrivere, il romanzo “I medici – Lorenzo il magnifico” da cui è stata tratta la nota serie Rai. “L’idea che il libro sia noioso è un mito terribile che deve essere sfatato – ha detto Del Debbio – e penso che il romanzo di Gazo possa esserne un esempio calzante perché con il suo ritmo, il suo intreccio di avventure, intrighi e vita quotidiana non può non essere di stimolo ad avvicinarsi alla nostra storia”.

Il 2 aprile alle 21 l’ospite del salotto di Artemisia sarà l’ex Iena del programma Mediaset Shi Yang Shi che, intervistato da Romina Lombardi, presenterà il suo primo libro, “Cuore di seta – La mia storia italiana”, in cui ha ripercorso le difficoltà incontrate per integrarsi appena giunto in Italia negli anni novanta.

L’appuntamento di maggio, in programma per giovedì 23 ad Artè alle 21, sarà con Michela Marzano che, in dialogo con Gina Truglio della Libreria Ubik di Lucca, caricherà l’atmosfera di emozioni, sentimenti e sfaccettature femminili presentando il romanzo “Idda”.

Nadia Terranova sarà, invece, ospite ad Artemisia, il 3 maggio alle 21, per parlare, con Andrea Pannocchia, giornalista e vicepresidente de L’Ordinario, del suo ultimo libro “Addio fantasmi” in cui racconta l’ossessione per la perdita in una battaglia contro il passato.

A chiudere la rassegna sarà, l’11 giugno alle 21 ad Artè, Dacia Maraini che, intervistata dalla scrittrice e giornalista, Angela Iantosca, parlerà del suo ultimo romanzo, appena uscito, in cui racconta del suo bambino mai nato dal titolo “Corpo felice”.

Per maggiori informazioni, oltre al portale del comune di Capannori, è possibile visitare il sito dedicato alla rassegna al seguente link: https://incontra-autori.lordinario.it/