Piana



Capannori, iniziati i lavori dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati

venerdì, 22 febbraio 2019, 13:05

Pedoni più protetti a Capannori grazie a una nuova serie di attraversamenti rialzati che l'amministrazione Menesini sta realizzando. Il primo cantiere ha aperto stamani (venerdì) in via del Popolo nella frazione capoluogo, cui seguiranno altri interventi in alcune delle strade più transitate dei centri abitati del territorio. Le opere, che rientrano nel piano "Strade sicure" promosso dal Comune, hanno l'obiettivo di rendere più sicuro l'attraversamento pedonale e di ridurre la velocità con cui i mezzi viaggiano lungo la viabilità.



"L'amministrazione comunale è da sempre attenta alla tutela degli utenti più deboli della strada – afferma l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni, che stamani (venerdì) ha effettuato un sopralluogo sul cantiere -. I lavori che stiamo realizzando vanno proprio in questa direzione. Gli attraversamenti pedonali rialzati sono un'efficace misura che incrementa la sicurezza stradale, incentiva gli spostamenti a piedi e contribuisce a contenere la velocità veicolare. Quella a cui abbiamo dato avvio oggi (venerdì) è una prima parte degli attraversamenti che vogliamo realizzare; una volta terminati i lavori, infatti, procederemo a una nuova programmazione che terrà conto sia dei sopralluoghi effettuati dai nostri uffici sia delle segnalazioni che raccogliamo dai cittadini".



Gli attraversamenti pedonali saranno realizzati su strade comunali in prossimità di edifici scolastici, religiosi, attività commerciali e luoghi ritenuti sensibili dove, nonostante i limiti di velocità del codice della strada, i veicoli transitano a velocità sostenuta. Oltre che in via del Popolo a Capannori, un altro attraversamento sarà posizionato in via Carlo Piaggia davanti al Museo Athena. Gli altri riguarderanno via Montale e via del Chiasso a Lammari, via delle Ville e via Villa Fontana a San Colombano, via Nuova e via di Piaggiori a Segromigno in Monte, via di Petrognano a Petrognano, via del Marginone a Tassignano, via Fillungo a Guamo e via Nuova e via dei Centoni a Colle di Compito. Tutte queste opere saranno messe in cantiere in maniera progressiva nei prossimi giorni.