Piana



Capannori piange la scomparsa di Maria Pia Bertolucci

mercoledì, 20 febbraio 2019, 22:38

di gabriele muratori

E' morta Maria Pia Bertolucci, figura molto conosciuta nell'attività politica e sociale del nostro territorio. Da tempo malata, Maria Pia Bertolucci, è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Capannori, in corte Capitani, tenendo testa fino all'ultimo al terribile male che l'ha portata via, mantenendosi in piena attività fino agli ultimi momenti della sua vita, come poi del resto sempre aveva fatto. Da sempre impegnata in politica e nel volontariato, Maria Pia Bertolucci aveva lasciato indelebili segni nelle attività istituzionali e sociali del territorio lucchese. Per la politica, Bertolucci aveva ricoperto, nella natale Capannori, il ruolo di consigliere comunale per diversi anni, approdando anche in Regione Toscana, fino poi ad arrivare alla corsa per l'incarico di sindaco alle elezioni del 2014, perdute poi dietro alla vittoria di Luca Menesini. Consistente poi anche il suo impegno nelle misericordie d'Italia, sia in ambito locale che nazionale, ricoprendo incarichi di rilievo, tra i quali, da diversi anni ad oggi, l'attuale carica di governatore della Misericordia di Capannori. Maria Pia Bertolucci era stata anche vicepresidente vicario del Centro Nazionale del Volontariato e presidente della Consulta regionale del Volontariato della Toscana, lavorando all'interno del massimo organo rappresentativo di tutte le associazioni a livello regionale.



Da sempre imprenditrice di se stessa, Maria Pia Bertolucci, nel suo mare di impegni, gestiva il proprio B&B nella sua abitazione a pochi passi dalla chiesa di Capannori, dove condivideva con gli ospiti le bellezze del patrimonio culturale del nostro territorio, e, non per ultimo, portava avanti anche la cooperativa del museo della cattedrale in piazza San Martino e della rinnovata Casa del Boia sulle mura della città di Lucca. Recentemente, Maria Pia Bertolucci era rientrata da un breve viaggio a Minsk, in Bielorussia, dove, come rappresentante della Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia, si era recata appunto per il trentennale della locale sede della Misericordia.



La notizia della sua scomparsa si è propagata velocemente in tutto il paese, proliferando, specialmente sul web e sui social, migliaia di messaggi di cordoglio, specie dai suoi volontari a lei molto legati e che aveva sempre trattato come figli.



La camera ardente verrà allestita da domani, giovedì 21 febbraio, presso Casa Caterina sulla via Romana, a pochi metri dalla chiesa, dalle 13, edificio per la quale Maria Pia Bertolucci aveva dato anima e corpo per realizzare una serie di attività al servizio della comunità.