Piana : capannori



Carraia, inaugurata l’area riqualificata dell’ex casello autostradale

sabato, 9 febbraio 2019, 12:24

di giulia del chiaro

“Ora la bellezza ha preso il posto del cemento e del grigiore”. È così che, alla fine di un percorso durato più di dieci anni, il sindaco di Capannori, Luca Menesini, questa mattina ha inaugurato l’area riqualificata dell’ex casello autostradale di Carraia che, dopo 70 anni di divisione forzata causata dalla barriera autostradale, ha permesso di ricucire la chiesa al cimitero consentendo alla comunità di vivere il verde pubblico attorno a questi luoghi.

Un iter burocraticamente lungo e faticoso, cominciato già con la precedente amministrazione comunale, quello percorso negli ultimi anni, dal comune di Capannori insieme ad Autostrade per l’Italia, per poter restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico dignitoso.

L’opera, resa possibile grazie alla donazione, da parte delle figlie della proprietaria Vivetta Dori, alla quale è stata dedicata una panchina con targa commemorativa, di alcune frazioni di spazio privato necessarie per la realizzazione dell’area verde, ha riguardato diversi aspetti: l’area, che nella zona sud e nord ha già visto da tempo la demolizione dei fabbricati e del casello, è stata completamente ridisegnata dando spazio al sagrato della chiesa ed al viale di ingresso al cimitero, entrambi realizzati in pietra, al parco ed alle zone verdi. L’intervento ha previsto poi la realizzazione del parcheggio dotato di 28 posti auto, effettuata da Autostrade per l’Italia tra il 2015 ed il 2016, e la costruzione di marciapiedi lungo la strada carrabile che è stata sottoposta ad un intervento di risagomatura.

“Finalmente, dopo dieci anni dalla chiusura del casello, lo spazio del cimitero e della chiesa tornano ad essere un luogo dove si possa star bene – ha sottolineato Leo Orsi in qualità di rappresentante della comunità – ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la lotta condotta dai paesi della zona che ha impegnato vent’anni delle nostre vite”.

Un momento di festa, dunque, accompagnato dalle note della Filarmonica G. Pucccini di Colle di Compito, da alcuni versi in dialetto, sulla storia del casello, recitati da Domenico Bertuccelli e da un ricco buffet a cura dell’associazione “Il Faro”, che ha permesso alla comunità di riunirsi e di ricordare i tempi in cui “per fare le foto davanti alla chiesa, dopo un matrimonio, si aspettava l’attimo in cui non ci fossero macchine all’imbocco dell’autostrada” ed altri aneddoti.

L’intervento, che contribuisce a dare maggiore valore alla frazione di Carraia e dei paesi vicini, ha permesso, a partire dallo spostamento del casello al Frizzone, di liberare queste aree da code, traffico, rumore e smog restituendo un contesto dignitoso, e maggiormente fruibile, alla Chiesa dei santi Biagio e Donato ed al cimitero.