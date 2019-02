Piana



CasaPound: “Menesini intervenga nel dibattito sulla viabilità a Collodi”

domenica, 24 febbraio 2019, 11:29

CasaPound Italia affronta il problema della viabilità lungo via delle Cartiere e nel centro abitato di Collodi: "E' interesse anche di Capannori trovare la soluzione migliore".

"Riguardo al traffico che congestiona la frazione pesciatina - scrive CasaPound - abbiamo da sempre ritenuto che la sua risoluzione dipenda da un miglior scorrimento dei flussi dei mezzi pesanti diretti dalla Valdinievole e dalla Piana di Lucca alle cartiere situate nel comune di Villa Basilica, deviandoli dal centro abitato di Collodi".

"La creazione di un nuovo tracciato di viabilità ordinaria nei territori di Capannori e Villa Basilica - continua la nota - può rappresentare la soluzione più razionale per riportare vivibilità a Collodi, e per meglio sostenere i sempre più elevati flussi di traffico di mezzi pesanti che vanno dal polo cartario di Villa Basilica verso l'area industriale della Piana di Lucca".

"CasaPound ha avviato da tempo un tavolo di lavoro fra le proprie sezioni di Capannori e in Valdinievole, coordinato dal proprio consigliere comunale a Pescia, Giacomo Melosi. A tal proposito, si guarda con notevole interesse ai progetti sinora elaborati, ma poco stimolati dalla giunta Menesini, che prevedono anche tratti di variante in galleria, per quanto questi possano essere suscettibili di miglioramenti e debbano ricevere la preventiva V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale)".

"Occorre quindi – conclude CasaPound - un maggiore e più convinto coinvolgimento delle amministrazioni comunali di Capannori e Villa Basilica nello studio del progetto e nel reperimento di finanziamenti di opere infrastrutturali, che agevolino il traffico commerciale lungo la Via delle Cartiere e che promuovano lo sviluppo turistico indotto sui due comuni lucchesi dal Parco di Pinocchio, che non potrà che beneficiare di un nuovo sistema viario capace di garantirgli al meglio i flussi di turisti".