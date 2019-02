Piana



CasaPound: sabato a Marlia il segretario nazionale Di Stefano

giovedì, 14 febbraio 2019, 16:28

Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound Italia, sarà a Marlia sabato pomeriggio alle 15.

Di Stefano, impegnato in un tour in Toscana, interverrà anche presso la sede di CasaPound nella Piana di Lucca, in via delle Chiesa a Marlia. Insieme a lui Fabio Barsanti, consigliere comunale di Lucca ed Eugenio Palazzini, coordinatore regionale del movimento.

"Sono onorato della presenza di Simone Di Stefano nel nostro territorio - scrive Barsanti. Per me è un esempio, il miglior politico che abbiamo in Italia, perché unisce la preparazione al coraggio. La sua abnegazione è quella di tutta CasaPound. Sono felice inoltre che conosca la sede che abbiamo aperto a Marlia a settembre, uno spazio vitale dove trovano spazio le nostre iniziative sociali e politiche".

Di Stefano, prima di Marlia sarà a Scandicci, e poi proseguirà a Massarosa insieme al candidato sindaco Denise Fruzzetti e infine Pontedera, dove il movimento ha vinto davanti al TAR contro un provvedimento illegittimo dell'amministrazione PD della città, che aveva impedito all'associzaione di riunirsi nei locali della propria sede.