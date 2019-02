Piana : capannori



CasaPound: "Via Masini a Marlia aspetta ancora l'intervento promesso dall'amministrazione Menesini"

martedì, 19 febbraio 2019, 16:03

"Sembra che nella sua frenetica politica degli annunci, l'amministrazione Menesini non riesca a passare dalle parole ai fatti". Con questa frase, la sezione capannorese di CasaPound Italia, segnala e denuncia il grave stato di abbandono di alcune strade del territorio comunale dove da tempo latita l'intervento delle squadre dei servizi municipali di pulizia e manutenzione del fondo stradale.

Come ad esempio "in Via Masini a Marlia, dove il manto stradale è simile ad un campo di battaglia e perciò i residenti registrano continui danni alle proprie auto e casi di cadute da ciclomotori. Questa situazione è così da anni e a nulla sono valse le promesse che la giunta fece agli abitanti di Marlia di asfaltare entro l'ottobre 2018. Per non parlare poi - continua la nota - della discarica a cielo aperto che si trova lungo i cigli della stessa via Masini, dove tra immondizia varia non è difficile rinvenire anche siringhe e residui organici di vario genere".

"Stessa sorte, sempre a Marlia, è quella delle traverse di via della Fraga: dove ai bordi della strada troneggiano abbandonati all'aria: rifiuti ingombranti e sacchi industriali". "Ci domandiamo - conclude la nota di CasaPound - come mai le promesse di intervento sono state disattese, ma forse la risposta è che non eravamo ancora in campagna elettorale. Nelle ultime settimane infatti assistiamo a un continuo annuncio di interventi di manutenzione del territorio da parte del sindaco Menesini, che coincide esattamente con il periodo elettorale. Un'intraprendenza sospetta, dopo ben 4 anni di amministrazione. Ci auguriamo solo che il sindaco uscente sia anche in grado di tradurre le promesse in fatti e in tempi rapidi".