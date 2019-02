Piana



Colombini (Puccini e la sua Lucca): "Immensa tristezza per la scomparsa di Maria Pia Bertolucci"

mercoledì, 20 febbraio 2019, 22:42

Andrea Colombini, presidente di Puccini e la sua Lucca, commenta la notizia della scomparsa di Maria Pia Bertolucci, governatrice della Misericordia di Capannori.



"La scomparsa di Maria Pia Bertolucci, una delle persone per cui esiste il nostro festival, presidentessa della Cooperativa Idea, donna impegnata nel sociale, nella politica e nella vita della città e della provincia di Lucca, è per me e per il Puccini e la sua Lucca Festival un motivo di grande, immensa tristezza e di altrettanto dolore.

Il suo coraggio leonino, la sua voglia di lottare contro una malattia sì incurabile e tremenda ma con cui conviveva da anni ormai e che l'aveva vista vincere molte battaglie, non le hanno consentito di vincere la guerra.

Ma per me, per noi tutti del Puccini e la sua Lucca Festival, Maria Pia non sarà solo un esempio unico, una amica stupenda, una persona con cui era un piacere trattare e collaborare e creare progetti e impegnarsi per la collettività in tanti campi. Maria Pia resterà sempre una di noi. Non ho più nemmeno lacrime o tristezza: so che ha finito di soffrire. Mi mancherà, ci mancherà ma il suo esempio, la sua forza, il suo coraggio, la sua perseveranza saranno per noi tutti il faro del nostro agire futuro.

E' mia intenzione dedicare la serata del 6 Marzo 2019, nostro 16mo compleanno del Festival, alla Sua Memoria, si lei, che dal principio -ed aiutandomi anche personalmente - sostenne la mia idea rivoluzionaria del Puccini e la sua Lucca Festival ed assieme alla cooperativa Idea ed alla Curia di Lucca ci ha sostenuto per renderla quella grande esperienza per Lucca che oggi essa è.

Sono sicuro che Dio l'ha accolta nel regno dei Cieli, in cui Maria Pia credeva con anima, cuore e pieno spirito, ed è felice di avere con Sé un'anima così grande. Tanto quanto noi tutti siamo tristi e depressi di non averla più con noi.

A tutta la famiglia le mie personali condoglianze e quelle del Puccini e la sua Lucca Festival

Ciao Mapi".