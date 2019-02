Piana



Comitato assi viari sta con Menesini e boccia tutti gli altri politici

domenica, 3 febbraio 2019, 16:54

Il comitato Assi Viari Lucca interviene nuovamente sulla viabilità nella Piana e critica aspramente le scelte dei politici salvo quella di Luca Menesini che ha già bocciato ripetutamente l'opera:

Un troiaio è esattamente il termine utilizzato dal sindaco di Capannori e Presidente della Provincia di Lucca per definire il progetto che ANAS ha presentato agli amministratori locali a fine gennaio, nella prestigiosa location di Firenze.

Un troiaio che da 30 andiamo denunciando in tutte le sedi, amministrative e giudiziarie, e che infatti fino ad oggi non è mai stato realizzato, proprio perché è un troiaio.

Così com’è un troiaio che le forze politiche ad oggi non abbiano preso coscienza di quello che stanno per firmare (per l’ennesima volta): la distruzione della zona est di Lucca, la cementificazione del polmone verde, la compromissione della falda acquifera della Piana, la cancellazione di un habitat naturale di tutto rispetto, la compromissione della salute di molti cittadini.

Ma vi direte: se il sacrificio è così alto, il beneficio sarà sicuramente maggiore! Invece NO! O almeno ad oggi nessuno lo ha dimostrato, salvo i discorsi che si sprecano ma che di fatto non aggiungono niente di costruttivo.

Tutto questo senza che l’opera serva a nessuno, fatta eccezione per la Garfagnana che, così facendo, si guadangerà un accesso privilegiato all’autostrada, da tempo agognato.

L’opera infatti passa come uno schiacciasassi sulla Piana di Lucca senza servire minimamente alla Piana. Chiude moltissime viabilità secondarie e non si connette con il tessuto urbano che attraversa. Ergo, tutte le aziende della Piana non se ne potranno servire e continueranno ad utilizzare le solite strade, che quindi saranno gravate dal SOLITO TRAFFICO.

Questo lo andiamo ripetendo ovunque, e grazie alla V.I.A. abbiamo avuto modo di certificarlo, grazie all’intervento di tecnici del settore quotati al livello nazionale ed internazionale.

A cosa è servito? Apparentemente a niente, visto che la “buona politica” continua a sacrificare l’interesse dei cittadini sull’altare degli appalti e del profitto (di pochi). A sentire le dichiarazioni di quasi tutti i politici della Piana c’è da rabbrividire…

Confidiamo che le parole del Presidente della Provincia Menesini, assolutamente condivisibili, non si rivelino solo parole al vento, ma a questo seguano fatti e coerenza.

Noi come sempre ci siamo, e daremo tutto il supporto necessario affinché l’opera contro cui lottiamo non venga realizzata, indipendentemente dal colore politico. A noi interessa il risultato: tutelare il territorio dove viviamo.

Non ci fermeremo, questa è il nostro impegno, a cui manterremo fede fino in fondo!