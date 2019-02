Piana



Commozione a Capannori per il funerale di Matteo Ferlenda

sabato, 23 febbraio 2019, 17:29

È stata tanta la commozione al funerale di Matteo Ferlenda, il giovane 15enne deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Lunata intorno alla mezzanotte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio. La cerimonia funebre si è svolta nel primo pomeriggio di oggi, nella chiesa dei santi Quirico e Giulitta che si trova nel centro di Capannori.

Sono state veramente numerose le persone che si sono recate nel luogo di culto per dare l'ultimo saluto a Matteo e testimoniare la loro vicinanza ai familiari. La funzione religiosa è stata celebrata da don Marcello Franceschi in una chiesa gremita, con tanti volti giovani. Nella sua omelia, il parroco ha preso spunto dalla vicenda di Matteo per notare come spesso la vita ci ponga di fronte a eventi che non ci saremmo aspettati, come quello di una morte improvvisa a soli 15 anni. Don Marcello ha ammesso che non è facile comprendere il disegno di Dio ma ha comunque esortato i fedeli ad avere fiducia nella promessa della vita eterna. Il sacerdote ha espresso quindi la convinzione che Matteo vede oggi quello che gli era stato insegnato quando frequentava il catechismo parrocchiale.

La cerimonia si è svolta in maniera sobria e composta. Un lungo applauso è esploso alla fine della messa e diversi sono usciti dalla chiesa in lacrime. Tra i tanti presenti c'erano anche i compagni di classe di Matteo, che frequentava una prima dell'Istituto Pertini di Lucca. "Ci sarà sempre un po' di te in noi, ci sarà sempre un po' di noi in te" hanno scritto i ragazzi su uno striscione appeso fuori dalla chiesa.

Eliseo Biancalana