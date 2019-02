Piana : porcari



Confcommercio Porcari: Renata Bonacchi è il nuovo presidente

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:09

Volta pagina la delegazione Confcommercio di Porcari che giovedì sera ha proceduto, nel corso di una riunione aperta a tutti i commercianti della zona iscritti all'associazione, alle elezioni per la nomina del nuovo Consiglio direttivo dal quale – a seguire – sono state poi individuate le figure della nuova presidente e della sua vice. A ricoprire la carica di presidente sarà Renata Bonacchi, mentre vicepresidente sarà Carlotta Toschi. Completano il direttivo Anna Fanucchi, Giorgio Giannini, Tuela Panichi, Morena Del Basso ed Emanuela Lodovica Puccinelli. Il neonato Consiglio si è messo subito al lavoro, gettando le basi per un piano operativo basato su obiettivi a breve e lungo termine. Per questa ragione si svolgerà molto presto una nuova riunione, in modo da definire una serie di punti da sottoporre poi all'attenzione dell'amministrazione comunale e in particolare dell'assessore alle attività produttive Fabrizia Rimanti, alla quale verrà chiesto un incontro conoscitivo. "Concretezza e unità di intenti – commenta la neopresidente Bonacchi -: saranno queste le parole d'ordine di Confcommercio Porcari. Il nostro è un territorio ricco e dalle tante possibilità che dobbiamo avere la capacità di volgere anche a vantaggio delle attività commerciali. Le cose da fare sono tante, ma siamo pronti a rimboccarci le maniche. All'amministrazione comunale diciamo sin da ora che in noi potrà trovare interlocutori attenti e disponibili al confronto e non vediamo l'ora di metterci all'opera". Al nuovo direttivo e in particolare alla presidente Bonacchi vanno le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro da parte del presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni e del direttore Rodolfo Pasquini.