Piana



Consorzio, tiene il sistema idraulico senza danni sul territorio

sabato, 2 febbraio 2019, 14:27

Lavoro intenso su tutti i territori per i tecnici e gli operai del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, che hanno monitorato l'ondata di maltempo che colpito la Toscana da venerdì.

"Stiamo lavorando da ore in stretto contatto con il Genio civile e con i COC Comunali - sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi - per garantire il nostro puntuale contributo per tutti gli interventi che si rendono necessari durante il transito delle piene, per stasare ostruzioni e alleggerire il carico dei fiumi in piena, facendo tutto il possibile per evitare allagamenti ed esondazioni".

Questi gli interventi punto per punto:

Lucca e Piana: Il reticolo minore del territorio ha retto bene alle forti piogge registrate. Gli unici problemi si sono verificati per l'importante onda di piena del Fiume Serchio, causata in particolare dallo scioglimento delle nevi ad alta quota: essa, infatti, ha provocato un sensibile rigurgito sugli affluenti principali del Fiume (in particolare, Contesora, Certosa, Lobaco nell'Oltreserchio) che per ore non sono riusciti a defluire puntualmente nel Serchio stesso. Per tale motivo, i tecnici del Consorzio si sono attivati fin dalla notte per manovre sugli impianti idrovori in gestione: in particolare, su Lobaco e Bottacci del Guappero (dove è stata chiusa anche una paratoia). Operai e tecnici hanno anche monitorato in tempo reale il livello dell'Ozzeri: in località Molina di Quosa, comume di San Giuliano Terme, il Consorzio sta intervenendo per posizionare ballini di sabbia, per tamponare due fontanazzi. Nella giornata il lavoro delle maestranze consortili prosegue: in particolare, per rimuovere alcune ostruzioni che sono state individuate, come in Corte Beltempo a Santa Maria a Colle, sul fosso della zona. In collaborazione col Comune di Lucca, una garzina è stata istallata allo sbocco della Contesora, sempre a Santa Maria a Colle, per limitare i problemi registrati nell'area. Interventi in corso anche sul Canale Ozzoretto a Sorbano del Giudice per un albero attraversato e sulla Gora Lazzeri a Guamo, per una piccola frana spondale.

Garfagnana e Mediavalle: Predisposto un intervento di somma urgenza per tagliare piante cadute nell'alveo del Bugliesima a Bagni di Lucca. Mentre a Piazza al Serchio sono in corso sopralluoghi con il Genio Civile sull'Acqua Bianca, in località San Michele, dove la forza della piena ha eroso una sponda.