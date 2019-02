Piana



Consorzio, una magnolia e una targa per ricordare il collega Michele Lencioni

venerdì, 8 febbraio 2019, 12:02

“Il giardiniere è la più bella rosa del suo giardino”. Recita così la targa che è stata apposta nel parco della sede del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord a Santa Margherita a Capannori, davanti alla nuova magnolia che è stata piantumata per ricordare Michele Lencioni: il dipendente dell’Ente, prematuramente e improvvisamente scomparso esattamente un anno fa.

Una piccola cerimonia è stata celebrata nel parco: assieme al presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi c’erano l’assessore ai lavori pubblici del comune di Capannori Pier Angelo Bandoni e la famiglia di Lencioni, a partire dalla moglie Claudia.

“Michele è stato uno dei pionieri del Consorzio, fin dalla sua fondazione – ha ricordato Ridolfi, nel suo breve discorso davanti ai presenti – Era molto legato al nostro Ente, ed ha contribuito in modo significativo alla sua nascita e al suo sviluppo. Per questo, su iniziativa dei suoi colleghi, abbiamo voluto ricordarlo, con affetto, metto a dimora una pianta in quel giardino che lui curava come fosse suo”.