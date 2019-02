Piana



Convegno: trasfusione veterinaria e umana. Due mondi a confronto

giovedì, 21 febbraio 2019, 23:20

Si terrà ad Altopascio il 23 febbraio il convegno dal titolo "Trasfusione veterinaria e umana. Due mondi a confronto" organizzato da Avis Altopascio.

Si tratta del secondo dei tre appuntamenti che sono stati organizzati in tutta la Toscana finalizzati alla diffusione della cultura della donazione di Plasma E Sangue come gesto di solidarietà per far conoscere sia la donazione di sangue dell'uomo sia quella degli animali, pratica poco nota ma molto necessaria.



L'idea nasce dalla collaborazione tra Avis Toscana e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell' Università di Pisa che risale a qualche anno fa.

Da lì si è sviluppata cercando di far conoscere al pubblico entrambe le possibilità.

Sabato prossimo, il dibattito coinvolgerà trasfusionisti del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell' Università di Pisa, dell' Asl Toscana nord-ovest, Responsabili del Centro Regionale Sangue Toscana ( di medicina umana ) ed esponenti Avis .



Il convegno si terrà in Piazza Ospitalieri - Sala Granai, Altopascio dalle ore 9.30 alle ore 13. INGRESSO GRATUITO.

Per informazioni:

altopascio.comunale@avis.it . tel. 371 362 0177.