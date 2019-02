Damiano Carrara, ritorno a Lucca con amore

Altri articoli in Piana

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:16

Promosso dal Comune assieme a Club e Cooperativa Odissea, sarà a costo zero per l’Ente e per i genitori. L’assessore Cecchetti: “Vogliamo che il ritorno a casa sia un momento in cui ci si diverte e si prevengono le conflittualità”

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:01

Vincono Allievi Elite e Giovanissimi Elite e B, pareggiano gli Allievi B nel super match con la Cattolica Virtus. Ecco le partite nel dettaglio

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:00

Un confronto tra l’esperienza Rifiuti Zero della piana di Lucca e quella della baia di San Francisco. Questo al centro dell'incontro, aperto alla cittadinanza e fissato per giovedì 21 febbraio alle 16.30, organizzato dal Centro ricerca rifiuti zero nella sua sede al Polo tecnologico di Segromigno in Monte

lunedì, 18 febbraio 2019, 13:58

Avrebbe compiuto 107 anni fra poco. Vittoria Dal Poggetto, porcarese doc, nata il 1 aprile del 1912, se n'è andata ieri, dopo una lunga vita fatta di amore e sacrificio

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:09

Mercoledì 20 febbraio alle 18,30 nella sede della Fondazione Lazzareschi a Porcari, il R.Club Montecarlo Piana di Lucca organizza un incontro aperto al pubblico a "Tu per tu" con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi

lunedì, 18 febbraio 2019, 08:49

La Farmacia Biagi Capannori si mette alle spalle lo stop interno contro la capolista Carrara e torna subito al successo nel derby contro i Lucca Skywalkers (65-59) nel campionato di Promozione