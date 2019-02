Piana



Famiglie soddisfatte del servizio di trasporto scolastico per scuole dell'infanzia e primarie

mercoledì, 20 febbraio 2019, 12:59

Molto alto il grado di soddisfazione espresso dalle famiglie relativamente al servizio di trasporto scolastico effettuato per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie del territorio comunale.

Da un'indagine realizzata da Club, l'azienda che gestisce il servizio, in collaborazione con il Comune per l'anno scolastico in corso emerge infatti che la quasi totalità delle famiglie, ovvero il 96%, che hanno risposto alle domande sul grado di soddisfazione, si è dichiarata soddisfatta del servizio di trasporto scolastico. L'indagine è stata realizzata tramite la somministrazione di un questionario nel quale veniva chiesta una valutazione della durata del tragitto casa-scuola e scuola-casa, del rispetto degli orari dello scuolabus, della tipologia del mezzo utilizzato sul servizio di trasporto scolastico ed un giudizio complessivo sul servizio.

"Si tratta di dati molto positivi che ci rendono particolarmente soddisfatti - commenta l'assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti – , perchè dimostrano come il servizio di trasporto scolastico sul nostro territorio sia svolto con efficienza e nel rispetto delle esigenze degli utenti-. Questo non significa che possano esserci alcuni eventuali aspetti ancora da migliorare e insieme a Club, che ringrazio per aver compiuto questa indagine, siamo disponibili a migliorare ulteriormente il servizio che per noi è di importanza fondamentale. Il costo mensile del servizio è di 13 euro a tratta quindi 26 euro per l'andata e il ritorno e la tariffa è invariata da oltre cinque anni. Per consentire a tutti gli studenti di usufruire del servizio l'amministrazione comunale copre circa l'85% dei costi".

Per quanto riguarda le 12 scuole dell'infanzia hanno espresso il 100% di soddisfazione gli utenti delle scuole di Borgonuovo, Camigliano, Castelvecchio, Carraia, Colognora, Lunata e Marlia, mentre per le scuole dell'infanzia di Lammari e San Leonardo in Treponzio il grado di soddisfazione rilevato è del 97%, del 94% per Lappato, dell'86% per Capannori e dell' 85% per Badia di Cantignano.

Relativamente alle 14 scuole primarie hanno espresso il 100% di soddisfazione sul servizio gli utenti delle primarie di Capannori, Guamo, S.Ginese e Segromigno in Piano. Per la scuola di Massa Macinaia il grado di soddisfazione espresso è del 98%, mentre è del 96% per Camigliano, Gragnano e Pieve San Paolo, del 93% per Colle di Compito, Lammari, Lunata e Marlia e dell'88% per S.Colombano.