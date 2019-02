Piana



FdI Capannori attacca il sindaco Luca Menesini sul progetto Anas e sugli assi viari

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:15

FdI Capannori attacca il sindaco Luca Menesini sul progetto Anas e sugli assi viari: "Il primo cittadino, nonostante il suo uso di frasi fatte quali 'Chiedo che le esigenze del territorio siano ascoltate' o 'Prima vengono i cittadini', sembra impegnato più in una prova di forza in una guerra tutta interna al Pd che nel prendere posizione a favore del proprio territorio – scrive Fratelli d'Italia – Un tutto contro tutti che rende chiara la confusione all'interno del Partito Democratico, ove nessuno ha il coraggio di fare la propria mossa".

"Da una parte il PD stesso – chiarisce il partito di centrodestra – che appare (per la maggior parte) ormai insofferente al Sindaco di Capannori. Dall'altra Menesini, che critica il suo partito, ma non ha il coraggio di uscirne. In tutto ciò, a pochi mesi dalle elezioni, le frasi ad effetto iniziano a essere abusate, ma la realtà rimane la stessa da quattro anni a questa parte: ovvero, prima verranno anche i cittadini, ma ascoltarli è un optional".

"Proprio in tema assi viari, di cui Menesini si erge a paladino dei capannoresi proprio in questi giorni, vogliamo ricordare al sindaco le 2000 e più firme che ha nel cassetto. Firme raccolte da capannoresi, i quali chiedono solo di essere ascoltati riguardo al progetto che lo stesso primo cittadino cerca di attuare a tutti i costi, forse per farsene 'padre' – sottolinea Fratelli d'Italia Capannori – Oltre 2000 firme, ormai ricoperte da polvere e ancor più svilite dagli slogan dell'amministrazione di questi giorni".

"Le esigenze del territorio sono quelle di trasformare paesi come Santa Margherita e Tassignano in un imbuto pieno di traffico pesante? Con 'Prima vengono i cittadini', si intende presentare progetti belli e fatti che prevedono l'abbattimento di diversi edifici e abitazioni, ignorando 2000 e passa firme che sono la voce della gente? – chiede il partito di Giorgia Meloni – In tempi di slogan da campagna elettorale, con cui forse si cerca di convincere la maggior parte dei capannoresi che non vivono 'direttamente' il problema, il Sindaco e l'Amministrazione hanno forse dimenticato tutte le belle parole spese a difesa dell'ambiente? Tutta questa fretta e questa decisione potrebbero rivelarsi, alla lunga, dannose per gli abitanti di piccole frazioni quali Santa Margherita, Tassignano, Pieve San Paolo".