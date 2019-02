Piana : capannori



FdI: "Polveri sottili, Piana maglia nera in Toscana"

venerdì, 1 febbraio 2019, 12:58

Fratelli d'Italia Capannori interviene a proposito degli sforamenti di polveri fini sul territorio: "Constatiamo purtroppo che nel 2018 la piana di Lucca ha ottenuto la maglia nera in Toscana. Considerando che la centralina si trova nel comune di Capannori, i dati evidenziano che l'unica soluzione adottata dalla nostra amministrazione comunale, spegnere i caminetti nel periodo invernale costringendo così i cittadini ad una maggiore spesa per riscaldarsi, non porta alcun risultato".

"Destano ancor più sconcerto le parole del sindaco, il quale in più occasioni ha dichiarato di aver chiesto alla Regione fondi per l'acquisto di mezzi a minor emissione ma, fino ad oggi, senza aver ricevuto risposta – prosegue FdI – Considerando che nell'amministrazione regionale ci sono appartenenti al solito partito di Menesini, viene spontaneo chiedersi se i capannoresi siano sempre convinti di dare ancora le chiavi del Comune ad un sindaco che non viene ascoltato dal proprio partito".

"Probabilmente è giunto il momento di affidarsi a persone in grado di trovare soluzioni finalmente adeguate a risolvere il problema polveri sottili, magari sfruttando maggiormente la rete ferroviaria per il trasporto della merce prodotta nelle industrie e limitando di conseguenza il traffico pesante – chiude Fratelli d'Italia – Inoltre, visto che le nostre strade non sono più in grado di reggere un traffico importante e costantemente in aumento, ci auspichiamo che durante le visite a domicilio per raccogliere i consensi all'attuale amministrazione (delle quali tanto si vocifera), i cittadini siano stati informati anche di questa inefficienza".