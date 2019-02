Piana



Fistel-Cisl e Slc-Cgil: "Cartiere Carrara, decisioni unilaterali dell'azienda in aperto contrasto delle regole contrattuali"

giovedì, 7 febbraio 2019, 11:20

Le segreterie territoriali, FISTel-Cisl e SLC-CGIL esprimono alcune considerazioni in merito ai comunicati aziendali aventi titolo: “Procedura Gestione Assenze” e “Regolamentazione della Malattia e del Certificato Medico”.

"Nessuna delle due comunicazioni - esordiscono - è stata oggetto di confronto con la RSU e quindi si tratta di decisioni unilaterali dell'azienda in aperto contrasto delle regole contrattuali oltre alle più elementari regole di buone prassi che stabiliscono il rapporto tra un azienda e i suoi dipendenti e che ne misurano il rispetto che la prima ha nei confronti dei secondi".

"Nel merito dei contenuti della comunicazione sulla “Procedura Gestione Assenze” - incalzano -, senza voler essere esaustivi, si va da menzioni di procedure inesistenti e mai concordate, (Ferie Programmate), a vere e proprie violazioni di normative di Legge e contrattuali, (Legge 104, permessi elettorali, congedo matrimoniale,). Per quanto riguarda la comunicazione “Regolamentazione della Malattia e del Certificato Medico di Malattia”, rileviamo, nel caso di malore o indisposizione, la contraddizione tra la volontà di tutelare la salute del lavoratore e quella di “sequestrarlo”, non prevedendo in nessun modo la possibilità per il lavoratore di uscire autonomamente anche in caso di evento lieve come ad esempio “un mal di denti”.

"E' necessario - sottolineano - che l'azienda risolva questa contraddizione anche perché non vorremmo leggervi un retro pensiero sul giudizio dell'onestà del lavoratore che comunica di stare male e di conseguenza l'instaurazione di una regola di carattere preventivo e punitivo. Se le due comunicazioni sono una risposta alla vertenza in corso, l'azienda invece di comportarsi da “Padrone della ferriera”, li ascolti e riconosca loro quanto è giustamente gli spetta".

"Comunque - concludono -, viste le modalità e soprattutto i contenuti delle comunicazioni le scriventi OO.SS. e la RSU diffidano l'azienda dall'applicazione delle stesse, riservandosi di agire sindacalmente e/o nelle sedi opportune in caso l'azienda nel darne corso violasse norme contrattuali e/o di legge".