"Furti a raffica di giorno in pieno centro: ma dove sono le tanto sbandierate nuove telecamere?"

venerdì, 22 febbraio 2019, 20:04

"Furti a raffica di giorno in pieno centro: ma dove sono le tanto sbandierate nuove telecamere?". Se lo domandano Francesco Fagni e Simone Marconi del gruppo Lega Nord a seguito di un furto di 700 paia di occhiali sottratti da un'auto in pieno centro:

Siamo a commentare l'ennesimo furto perpetrato in pieno centro e in pieno giorno. Certo è che, se dovessimo commentarli tutti, non si parlerebbe d'altro visto che ora mai questo tipo di atti sono diventati la consuetudine; quanto successo mercoledi pomeriggio però ha veramente dell'incredibile e non possiamo evitare di soffermarcisi. Sembra infatti che siano stati trafugati dall'auto di un rappresentante 700 paia di occhiali, quantità che ad occhio, non si contiene proprio in una pochette: com'è possibile che nessuno abbia visto? Come possono certi individui sentirsi così tranquilli da poter operare liberamente e di giorno nel pieno centro di Altopascio? Sicuramente tre anni di annunci e di promesse non mantenute hanno fatto cadere sottoterra la credibilità di questa amministrazione e tutti sanno, che quanto detto in campagna elettorale sul potenziamento dell'ufficio di Polizia Municipale e sui diversi presidi di Forze dell'Ordine sul nostro territorio, è caduto nel dimenticatoio già il 20 Giugno 2016. In questo caso però, visto che il fatto sarebbe avvenuto in una posizione centralissima e davanti ad un istituto bancario, siamo fiduciosi che si possa fare chiarezza su quanto accaduto grazie alle nuove telecamere - tanto sbandierate - istallate dall'amministrazione (ah già... ma non esistono nuove telecamere....) oppure grazie alle famose "watchdog" istallate dall'amministrazione (ah già... ma quelle contrariamente a quanto pubblicizzato dal comune, rilevano soltanto le targhe delle auto non in regola con assicurazione e revisione...), oppure grazie a quelle istallate dalla vecchia amministrazione (ah già....ma quelle sono state abbandonate, non manutenute e in qualche caso addirittura spente perché fuori moda).....oppure grazie alla fievole possibilità che i malviventi abbiano deciso di farsi un selfie davanti alla telecamera dell'istituto bancario.