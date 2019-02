Piana



Gs Lammari cede il primo posto, ma è comunque vice-campione toscano

lunedì, 25 febbraio 2019, 10:40

Ai Campionati di Società di cross toscani femminili, dopo averli vinti per ben 11 anni consecutivi, il Gs Lammari passa il titolo all'Atletico Castello e comunque ottiene lo stesso un grande risultato conquistando la medaglia d’argento ed essere la seconda forza della Toscana. Nelle gare ad Empoli, disputatesi la scorsa domenica 24 febbraio, sono stati emessi tutti i verdetti dei titoli sia societari che individuali e per quanto riguarda i club, nel computo delle previste due gare, le fiorentine sono risultate prime tra le donne davanti appunto alle lammarine. Nel classico scenario del Parco di Serravalle infatti, è stato un vero e proprio testa a testa tra Castello e Lammari (già prime e seconde nella prima gara disputata a Campi Bisenzio) ed è Castello che conquista il titolo toscano dopo il lungo dominio delle lammaresi. Dopo 11 anni quindi il Gs Lammari abdica il primo gradino del podio ed il titolo all'Atletica Castello, ma bisogna riconoscere il grande impegno messo sul terreno dalle forti atlete amaranto del Lammari che con determinazione e sacrificio, si sono impegnate fino alla fine nonostante un risultato finale che era quasi scontato per le fiorentine forti di un bel vantaggio di punteggio dopo la prima prova e un avvio in testa alla gara empolese. Quindi per le ragazze del presidente Pietro Dinelli era stata da subito una corsa “in salita” per tentare di riprendere il titolo, che hanno comunque onorato con il secondo posto sia nella gara che nella classifica finale. Ad essere riuscite a difendere il secondo posto e vicecampionesse toscane sono state, nella prima prova disputatasi a Campi Bisenzio: Denise Cavallini, Rachele Fabbro, Sara Orsi, Eleonora Bazzoni e le new entry Laura Biagetti e Simona Vassallo; mentre nella seconda prova alla partenza di Serravalle: Denise Cavallini, Sara Orsi, Adha Munguleya, Laura Biagetti.

Adesso per il team di Lammari il prossimo appuntamento è in Piemonte a Venaria (Torino) per i tricolori del Campionati di Società di cross il 9 e 10 marzo.