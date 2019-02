Piana



I sindacati portano la Sofidel in tribunale

martedì, 5 febbraio 2019, 14:49

di eliseo biancalana

I sindacati portano la Sofidel di fronte al giudice del lavoro. Giovedì mattina si terrà infatti un'udienza al tribunale di Lucca. Oggetto del contendere la costituzione del Comitato aziendale europeo (Cae). I sindacati hanno spiegato le loro ragioni in una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede della Cisl.

"I lavoratori Sofidel hanno diritto a un Comitato aziendale europeo" ha detto il coordinatore sindacale europeo del gruppo Piero Verderio, affiancato dal collega greco Nicola Konstantinou e dai rappresentanti sindacali lucchesi Federico Fontana (Cisl), Simone Tesi (Cgil) e Massimiliano Bindocci (Uil). A detta dei rappresentati dei lavoratori, la costituzione del comitato (a spese dell'azienda) è imposta da una direttiva europea se lo richiedono le rappresentanze sindacali di almeno due paesi UE dove è presente il gruppo. Sofidel è presente in 11 paesi europei e hanno chiesto il comitato i sindacati italiani, greci, belgi, polacchi, tedeschi e inglesi.

A quanto riferito dai sindacalisti, la Sofidel sarebbe disponibile a costituire il comitato ma a due condizioni. La prima è che le riunioni si svolgano in teleconferenza, la seconda è che si tengano in inglese. Questo perché in questo modo ci sarebbe un minor impatto ambientale. "È una posizione risibile" ha accusato Verderio, per il quale si tratta "di un modo furbo per dire di no". I sindacati vogliono che invece le riunioni si facciano dal vivo, con spese di trasporto e di traduzione a carico dell'azienda, poiché i rappresentanti europei dei lavoratori non sanno l'inglese (a parte ovviamente quelli che sono sudditi della regina Elisabetta).

Il Cae sarebbe comunque solo un organo consultivo, ma per i sindacati è importante perché consentirebbe loro di far sentire la propria voce sulle scelte europee del gruppo, anche in materia di delocalizzazioni. I rappresentanti dei lavoratori auspicano una presa di posizione in loro favore da parte della Confindustria.