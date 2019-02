Il ’68 lucchese ad Artemisia

Altri articoli in Piana

mercoledì, 20 febbraio 2019, 15:14

A beneficiarne sarà la scuola primaria di Spianate, che sarà adeguata secondo le norme di prevenzione incendi (10mila euro per il 2019 e 60mila euro per il 2020). Gli altri 140mila euro, invece, serviranno per co-finanziare le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive della nuova scuola media di Altopascio e della...

mercoledì, 20 febbraio 2019, 12:59

Molto alto il grado di soddisfazione espresso dalle famiglie relativamente al servizio di trasporto scolastico effettuato per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie del territorio comunale

mercoledì, 20 febbraio 2019, 10:56

Domani, giovedì 21 febbraio, alle ore 21,15 al teatro Artè di Capannori, nell'ambito della stagione teatrale promossa dal comune e gestita da 'Battista Ceragioli Management' va in scena 'Femmes Fatales /Les Dames', uno spettacolo sull'amore e sull'arte nell'amore. Testi, regia, scenografia e costumi sono di Vera Giagoni

mercoledì, 20 febbraio 2019, 09:27

Tra Altopascio, Ponte Buggianese e Fucecchio è possibile incontrare un itinerario alternativo della Via Francigena che stupisce per le vie d’acqua che accompagnano il passo. Tra un ostello e l’altro, dal Lago di Sibolla al Padule, è possibile camminare e pedalare tra canali, argini e zone umide ricche di biodiversità...

martedì, 19 febbraio 2019, 16:44

Rinnovato l’impegno dell’amministrazione Menesini per mantenere elevato il livello dei propri servizi ai cittadini e sostenere le famiglie più in difficoltà. Nel 2019 saranno disponibili maggiori risorse per l’erogazione dei contributi in conto affitto, aumenterà la soglia Isee per accedere alle agevolazioni e le agevolazioni tariffarie saranno inserite direttamente in...

martedì, 19 febbraio 2019, 16:03

La sezione capannorese di CasaPound Italia, segnala e denuncia il grave stato di abbandono di alcune strade del territorio comunale dove da tempo latita l'intervento delle squadre dei servizi municipali di pulizia e manutenzione del fondo stradale