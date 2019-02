Piana



Il Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori incontra il responsabile del progetto Zero Waste di San Francisco

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:00

Un confronto tra l’esperienza Rifiuti Zero della piana di Lucca e quella della baia di San Francisco. Questo al centro dell'incontro, aperto alla cittadinanza e fissato per giovedì 21 febbraio alle 16.30, organizzato dal Centro ricerca rifiuti zero nella sua sede al Polo tecnologico di Segromigno in Monte.

L'incontro sarà l’occasione, oltre che per il confronto tra l’attività del centro ricerca e quella statunitense, per discutere dell'esperienza del progetto Famiglie a Rifiuti Zero e degli Eventi Rifiuti Zero (corse non competitive, feste, comcerti, sagre ecc.) ed illustrare gli errori di progettazione dei prodotti non riciclabili.

Saranno presenti, oltre a Rossano Ercolini del Centro ricerca rifiuti zero, il sindaco di Capannori, Luca Menesini, l'assessore alle politiche ambientali di Capannori, Matteo Francesconi, e l'assessore all'ambiente di Lucca, Francesco Raspini, che, per l'occasione, avvieranno una collaborazione simbolica con il responsabile d'oltreoceano di Zero Waste presente, Jack Macy.