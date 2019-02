Piana : capannori



Il consiglio comunale ha commemorato Maria Pia Bertolucci

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:41

Il consiglio comunale in apertura della seduta di ieri (mercoledì) ha commemorato Maria Pia Bertolucci, Governatore della Misericordia di Capannori e membro del direttivo nazionale delle Misericordie prematuramente scomparsa alcuni giorni fa.

“Maria Pia era un donna molto attiva, che ha dedicato tutta la sua vita alla propria comunità, sia impegnandosi nella politica attiva ricoprendo vari ruoli istituzionali, sia dedicandosi con impegno e grande dedizione al sociale e al volontariato. La sua scomparsa è stata una grande perdita per la comunità- ha detto il sindaco Luca Menesini-. Maria Pia ci lascia un'eredità molto importante di cui dobbiamo fare tesoro”.

A ricordare Maria Pia Bertolucci sono stati anche il presidente del consiglio comunale Claudio Ghilardi, la consigliera del Pd Silvana Pisani a nome di tutta la maggioranza, il capogruppo dell'Udc Paolo Rontani, la capogrupo di Alternativa Civica-Centrodestra Capannori Giada Martinelli e il capogruppo del Movimento 5 stelle Simone Lunardi.

Tutti hanno evidenziato come Maria Pia Bertolucci sia stata una donna straordinaria che ha svolto un ruolo determinante per il volontariato, non solo a livello locale, dedicando la sua vita agli altri e lasciando non solo una importante testimonianza morale, ma anche opere e realtà concrete, che restano e che continuano a svolgere una loro significativa funzione.

Tutti, a partire dal sindaco, hanno sottolineato l'importanza di avviare un percorso per dare il giusto riconoscimento a questa figura.