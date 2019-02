Il corso di laurea magistrale in scienze ambientali in visita a Capannori per studiare i "Rifiuti Zero"

Altri articoli in Piana

martedì, 19 febbraio 2019, 12:41

Prosegue il ciclo di incontri "Le emozioni che muovono il mondo', promosso dal comune con la partecipazione del Cineforum Ezechiele 25,17, del Liceo scientifico Majorana, dei Volontari Nati per Leggere Toscana e la collaborazione del Corso di studi in Filosofia dell'Università di Pisa con l'obiettivo di indagare il mondo degli...

martedì, 19 febbraio 2019, 11:15

Si terrà lunedì 4 marzo alle 21 nell'auditorium Da Massa Carrara l'atteso incontro pubblico sulla qualità dell'aria, organizzato dall'amministrazione comunale di Porcari anche con lo scopo di rendere pubblici i risultati dello studio svolto sulla centralina di via Cavanis, che fu riattivata con fondi comunali per un anno

lunedì, 18 febbraio 2019, 17:39

C'è un segreto nel successo, e si chiama caparbietà, perseveranza, voglia di farcela a tutti i costi, mescolata ad un sorriso irresistibile, ad una faccia da bravo ragazzo e da una scintilla geniale che fanno un nome: Damiano Carrara

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:16

Promosso dal Comune assieme a Club e Cooperativa Odissea, sarà a costo zero per l’Ente e per i genitori. L’assessore Cecchetti: “Vogliamo che il ritorno a casa sia un momento in cui ci si diverte e si prevengono le conflittualità”

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:01

Vincono Allievi Elite e Giovanissimi Elite e B, pareggiano gli Allievi B nel super match con la Cattolica Virtus. Ecco le partite nel dettaglio

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:00

Un confronto tra l’esperienza Rifiuti Zero della piana di Lucca e quella della baia di San Francisco. Questo al centro dell'incontro, aperto alla cittadinanza e fissato per giovedì 21 febbraio alle 16.30, organizzato dal Centro ricerca rifiuti zero nella sua sede al Polo tecnologico di Segromigno in Monte