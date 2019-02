Piana



Il Monte pisano è il “luogo del cuore” FAI 2019: soddisfazione dei promotori lucchesi

mercoledì, 6 febbraio 2019, 16:28

C’è anche un po’ di Lucca nella vittoria del Monte pisano come “luogo del cuore” FAI. Il Fondo per l’ambiente italiano, infatti, ogni anno dà la possibilità di votare tre luoghi che accedano a un finanziamento per la propria riqualifica. Dopo l’incendio che ha devastato il Monte pisano nel settembre scorso, è partita la raccolta firme per designarlo “luogo del cuore”. Una rincorsa disperata, considerando che il bando era stato aperto già da diversi mesi. Eppure con uno sforzo che ha coinvolto trasversalmente enti, associazioni e cittadini dei comuni limitrofi, il risultato è stato ottenuto. Con 114.670 voti la sottoscrizione ha ottenuto il primo posto.



Lucca e Capannori, i due comuni lucchesi che confinano con il Monte pisano, hanno dato il loro contributo. Per questo oggi, alla premiazione avvenuta a Milano, sono stati invitati due dei promotori della raccolta firme sul proprio territorio. Si tratta dell’assessore Serena Frediani per Capannori e del consigliere comunale Fabio Barsanti per Lucca.

“Sono particolarmente soddisfatta per il risultato - commenta Serena Frediani - felice che anche i cittadini di Capannori abbiano risposto all’appello lanciato. Ringrazio tutti le associazioni e i privati che hanno fatto da punto di riferimento per le firme. E’ stato un successo di squadra”.

“E’ stato un vero miracolo - dice Fabio Barsanti - considerando il poco tempo a disposizione. Da parte mia ringrazio tutti i lucchesi che hanno firmato, e in particolare i tifosi della Lucchese che hanno dato un contributo essenziale. Ancora una volta campioni di solidarietà”.