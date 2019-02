Piana



Il pilota marliese Riccardo Pera ricevuto in comune

martedì, 5 febbraio 2019, 14:56

A soli 19 anni è uno dei più talentuosi piloti italiani. Si chiama Riccardo Pera, è di Marlia, e ha alle spalle 10 anni di corse agonistiche in go-kart e oltre due anni di gare in auto durante i quali ha ottenuto numerosi successi. Stamani (martedì) è stato ricevuto in Comune dal sindaco, Luca Menesini, e dall’assessore allo sport, Serena Frediani. Assieme a loro ha ripercorso le tappe più importanti della propria carriera, a cominciare dall’ultimo podio ottenuto a novembre 2018.

La velocità è nel dna di Riccardo, classe 1999. Debutta infatti in go-kart all’età di 4 anni. A 7 anni inizia con le gare agonistiche diventando due volte campione regionale e campione italiano nel 2011. Nel 2016 vince un concorso indetto da Porsche Italia per i migliori kartisti; a soli 16 anni debutta così nelle gare in pista con una Porsche Cayman diventando campione italiano con 8 vittorie su 12 gare.

Nel 2017 passa quindi nella classe regina, la Porsche Carrera Cup, dove ci sono i migliori specialisti laureandosi subito vicecampione italiano con 4 vittorie e 9 podi. Nel 2018 passa al campionato europeo Endurance con la Porsche RSR (la massima espressione che la Porsche porta in pista); qui le gare durano quattro ore con cambio pilota per ogni macchina. Pera riesce a vincere sulla pista F1 di Spa-Francorchamps, il più famoso autodromo del Belgio, sotto tanta acqua raccogliendo altri 3 podi a Le Castellet, Monza e Red Bull Ring in Austria.

Grazie a queste prestazioni lo scorso novembre la Porsche Germania chiama Riccardo per fargli provare un’auto ufficiale in una gara mondiale in Cina, la 6 ore di Shanghai. Riccardo non delude le attese. Conquista il terzo posto concludendo il proprio turno di guida addirittura primo (ogni auto ha 3 piloti e il suo turno era il secondo). Ad aprile, al termine della pausa invernale, riprenderà a correre in pista.