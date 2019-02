Piana : montecarlo



Interventi sulla sicurezza stradale: si completano le asfaltature sulla viabilità comunale

lunedì, 4 febbraio 2019, 16:03

Si completa a Montecarlo il ciclo di interventi in tema di sicurezza stradale promosso dal Comune. In coerenza con gli impegni di mandato presi con la cittadinanza l'amministrazione comunale procederà, seguendo il programma rispettato nel quinquennio 2009-2014 e quello successivo 2014-2019, ad una nuova serie di interventi di riasfaltatura e riqualificazione sulla viabilità comunale con un nuovo forte investimento reso possibile dalla politica di bilancio dell'Ente e dai contributi ottenuti dal governo centrale.

L'intervento, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con delibera del Consiglio Comunale, è destinato al miglioramento delle condizioni di sicurezza della percorribilità delle strade comunali a beneficio degli utenti e della comunità residente ed è l'ultimo in linea temporale di una lunga serie di interventi che hanno interessato primariamente le strade lesionate per poi riguardare nell'ordine la viabilità comunale principale e successivamente quella secondaria. Discorso a parte ha interessato la strade vicinali di uso pubblico, per le quali l'amministrazione comunale ha previsto e sostenuto risorse attraverso appositi bandi annuali regolarmente esperiti.

Con il primo intervento da 110 mila euro, reso possibile con risorse disponibili dal bilancio dell'ente, si procederà alla manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di via del Marginone, che collega Montecarlo con Marginone ed Altopascio, la via di Micheloni nel tratto di collegamento tra la via provinciale Romana e la diramazione con via traversa del Marginone e la via del Fosso in località San Salvatore, sul confine con il comune di Chiesina Uzzanese.

Con il secondo intervento, predisposto in linea con il contributo ottenuti dal governo nazionale pari a cinquantamila euro, si procederà al completamento di via Marcucci e via Anguillara in località San Salvatore, al confine con i comuni limitrofi di Pescia Chiesina Uzzanese ed Altopascio, alla sistemazione di via della Pace e via Cercatoia Alta, il completamento di via del Tredici e la riqualificazione del tratto di congiunzione interna di via Moro e Berlinguer in località Turchetto.

Entrambe le serie di interventi avranno luogo a partire dal mese di marzo, con il verificarsi delle condizioni meteorologiche idonee alla tipologia di intervento, e saranno accompagnate da una verifica della Polizia Municipale, assieme ai residenti, circa i possibili interventi di riduzione della velocità dei veicoli in transito.

Altri interventi, su tratti parziali della viabilità comunale e provinciale, saranno effettuati in raccordo con il Comune a cura di enti terzi, dalla riasfaltatura di via di Montecarlo tra il capoluogo e Turchetto a seguito della posa in opera della rete fognaria, via Poggio Baldino II nei punti in cui è previsto il cambio della conduttura idrica, il rifacimento delle banchine di via Colmata.

"Con questa nuova serie di interventi - dichiara il Sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi - manteniamo uno dei più importanti impegni presi con la cittadinanza andando a completare il riordino in sicurezza della viabilità stradale su tutto il territorio comunale. Un risultato importantissimo, reso possibile grazie alla collaborazione tra uffici ed amministratori che in questi anni hanno saputo programmare brillantemente opere e disponibilità di risorse. Un ringraziamento particolare va alla cittadinanza che ha dimostrato un alto senso civico comprendendo l'ordine di intervento, e con esso i tempi, seguito dall'amministrazione comunale".