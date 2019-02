La Compagnia Burambò porta in scena “Il fiore azzurro” a Vorno

Altri articoli in Piana

sabato, 23 febbraio 2019, 11:33

Una ludoteca che si sposta su tutto il territorio per fornire a genitori e bambini l'opportunità di condividere esperienze educative di qualità vicino a casa, laboratori negli asili nido, un corso rivolto ai genitori. Sono queste le attività promosse sul territorio di Capannori nell'ambito del progetto "Lucca In: inter-relazioni in...

sabato, 23 febbraio 2019, 10:55

Domani, (24 febbraio) sarà ancora una giornata all'insegna del divertimento e dell'allegria per i più piccoli con il 'Carnerval Marlia' e il 'Carneval Paganico'

sabato, 23 febbraio 2019, 10:05

Sono tanti i cittadini che in questi giorni hanno consultato nell'atrio del palazzo comunale le cartografie del progetto definitivo di Rfi dei sottopassi e del raddoppio ferroviario o che si sono rivolti all'apposito sportello, istituito dall'amministrazione Menesini, per avere informazioni dettagliate o ottenere supporto per la presentazione delle osservazioni

sabato, 23 febbraio 2019, 09:42

"Salviamoci la pelle" cantava Ligabue nel lontano 1991. Questa deve essere la parola d'ordine del Bama Altopascio domenica al PalaMacchia di Livorno, avversario Pielle

venerdì, 22 febbraio 2019, 20:04

Se lo domandano Francesco Fagni e Simone Marconi del gruppo Lega Nord a seguito di un furto di 700 paia di occhiali sottratti da un'auto in pieno centro

venerdì, 22 febbraio 2019, 19:10

Sottopasso e raddoppio ferroviario di Altopascio, continuano gli incontri mirati, rivolti ai cittadini interessati dagli espropri. Per prendere appuntamento, infatti, è possibile rivolgersi all'Urp del Comune