Piana



La Farmacia Biagi Capannori vince il derby contro Lucca Skywalkers

lunedì, 18 febbraio 2019, 08:49

La Farmacia Biagi Capannori si mette alle spalle lo stop interno contro la capolista Carrara e torna subito al successo nel derby contro i Lucca Skywalkers (65-59) nel campionato di Promozione. Biancorossi che partono subito bene chiudendo avanti il primo quarto ma è nei due quarti centrali che gli Skywalkers riescono a entrare decisamente in partita, chiudendo la difesa e andando avanti di 8 punti. Grande la reazione d'orgoglio dei padroni di casa che salgono in cattedra nell'ultimo quarto e, guidati da Masini, compiono il sorpasso decisivo negli ultimi due minuti.

FARMACIA BIAGI: Lombardi 2, Andreini 1, Tumino, Dini ne, Puccinelli 2, Del Dotto, Barsotti 6, Panzino 20, Ghiaré 18, Franchini, Masini 14. All. Bernabei

Ottimo avvio per l'Under 15 di coach Piochi nella seconda fase del campionato. Il gruppo, targato Veravision, in trasferta a Pomarance impone subito ritmi alti e vince il primo quarto 2-26 per poi chiudere 43-88.

VERAVISION: Kola 29, Maggi 5, Frediani 6, Benedetti, Stanghellini, Di Martella Orsi 39, Selvino 2, Boschi 2, Paterni 4, Ricucci, Aliu. All. Piochi

Bel fine settimana anche per il gruppo under 12 della pallavolo che rifila un doppio 3-0 al Garfagnana Volley e a Barga.