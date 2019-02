Piana



La Polisportiva Capannori chiude il campionato con una sconfitta

giovedì, 21 febbraio 2019, 09:51

Il campionato di pallavolo under 18 femminile, per l’Asd Polisportiva Capannori, si chiude con una sconfitta. Nella 18esima ed ultima gara del girone C, sul proprio campo della palestra dell’Istituto Comprensivo “Marco Da Valle” le padrone di casa, subiscono gli assalti della seconda forza in classifica, la Pallavolo Valdiserchio, arrendendosi con un punteggio netto di 0-3 con i seguenti parziali 14-25, 18-25, 15-25. Per la Polisportiva Capannori, che termina questa stagione in 7.a piazza, sono scese in campo le giocatrici: Luisa Avanzinelli libero, Marta Battisti opposto 2, Irene Buoni schiacciatrice 5, Francesca Da Valle opposto 2, Marta Doroni centrale, Vittoria Favilla palleggiatore 3, Marika Franceschini centrale 3, Silvia Lunardi centrale 4, Matilde Nieri palleggiatore, Irene Palmucci schiacciatrice 7, non entrata: Irene Lanfri opposto.

La partita è stata diretta dall’arbitro Marco Bertolami.

I coach dell’Asd Polisportiva Capannori, Erika Franceschini e Maurizio Gigante, a fine gara hanno così commentato: “è stata netta la supremazia delle avversarie, si è visto che le ospiti della Valdiserchio sono tecnicamente più avanti delle nostre ragazze che sono sempre in fase di crescita. Abbiamo provato varie soluzioni, effettuando alcuni cambi che, hanno limitato solo un pò lo strapotere delle nostre antagoniste. La Pallavolo Valdiserchio, guidata dal coach Maurizio Misale, come all’andata si è dimostrata più forte di noi, chiudendo la gara e il campionato nettamente al secondo posto. Comunque, siamo più che soddisfatti di quello che hanno espresso le nostre ragazze durante tutto l’arco del campionato, sono migliorate molto rispetto allo scorso anno e, le prospettive per continuare a perfezionarsi durante il proseguo della stagione possono essere solo buone”.

Inoltre il presidente Luca Fontana, si è detto soddisfatto del lavoro fatto fin qui dai tecnici Erika Franceschini e Maurizio Gigante, nonché dal lavoro svolto dal preparatore fisico Francesca Marchi.