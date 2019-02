Piana : altopascio



La via Francigena d'acqua: presentato il percorso alternativo della tappa 29 della Francigena

lunedì, 25 febbraio 2019, 14:58

Tra Altopascio, Ponte Buggianese e Fucecchio è possibile incontrare un itinerario alternativo della Via Francigena che stupisce per le vie d’acqua da percorrere per conoscere la Riserva naturale del Lago di Sibolla, la Dogana del Capannone e poi, da qui, in barchino fino a Ponte a Cappiano.

L'itinerario alternativo della tappa 29 della Francigena, presentato dai tre Comuni e in attesa di ricevere il bollino ufficiale da parte della Regione Toscana, è stato presentato questa mattina (25 febbraio), dai sindaci di Altopascio e Ponte Buggianese, Sara D'Ambrosio e Nicola Tesi, in occasione del press tour.

Tra un ostello e l’altro, dal Lago di Sibolla al Padule, è possibile camminare e pedalare tra canali, argini e zone umide ricche di biodiversità e di tradizioni. La Via Francigena è un fascio di sentieri, di tracce e piste battute nei secoli dal passaggio dei viandanti. È dunque caratterizzata da deviazioni che solitamente convergevano in corrispondenza di borghi e di ospitali dove trovare alloggio. Il fascino del percorso è dato anche dall’importante presenza di vie d’acqua che contraddistinguono il paesaggio e che hanno marcato con radici profonde la tradizione dei territori tra Altopascio, Ponte Buggianese e Fucecchio.

Il percorso parte quindi dall’Ospitale dei Pellegrini di Altopascio per poi raggiungere la riserva naturale del Lago di Sibolla. Il tracciato originale segue gli argini dell’emissario del Sibolla fino a giungere, nel comune di Ponte Buggianese, alla struttura della Dogana del Capannone. A poca distanza dalla Dogana vi è l’imbarco dove inizia il tratto di navigazione con i tipici “barchini” del Padule di Fucecchio, la più grande area umida interna italiana. L’itinerario prosegue quindi con un suggestivo trekking (oppure a scelta in bicicletta) lungo gli argini e i margini del Padule fino all’ostello Ponte de Medici di Ponte a Cappiano.