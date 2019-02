Piana : capannori



Lazzareschi (FI): "Degrado al cimitero di Marlia"

giovedì, 28 febbraio 2019, 12:57

Il consigliere comunale di Capannori Daniele Lazzareschi (Forza Italia) torna a denunciare la situazione di degrado del cimitero di Marlia, documentandola con delle fotografie.



"La situazione è sempre più in degrado - scrive il consigliere -. Qui vediamo la Cappellina all'interno del cimitero, il tetto ha iniziato a crollare, senza parlare poi delle pessime condizioni che vi sono all'interno, anche di scarsa igiene. Oltre ai lavori della Cappellina ci sono pietre dei colombai che cadono e una parte è in condizioni di gravissime infiltrazioni e necessita di una ristrutturazione urgente. Sono molto rammaricato che nei piani prossimi di interventi dei cimiteri, il cimitero di Marlia non è compreso. È una vergogna per un paese grande come Marlia avere un cimitero in queste pessime condizioni".