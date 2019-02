Piana : marlia



Lazzareschi (FI): "Pensilina in disuso, invito amministrazione a intervenire tempestivamente"

martedì, 5 febbraio 2019, 11:31

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia, interviene in merito alla pensilina installata a Marlia che, dopo 13 anni, ancora giace senza essere utilizzata.



"Dopo 13 anni - esordisce - la pensilina installata a Marlia, nei pressi del mercato, ancora oggi giace senza essere utilizzata perché la fermata è all'ufficio postale".



"Numerosi solleciti - spiega - sono stati fatti verso l'amministrazione da parte mia trovando anche soluzioni, ma al momento la pensilina arresta sempre lì. Di recente ho segnalato anche verbalmente al sindaco di spostare questa pensilina verso Santa Caterina, 100 metri più avanti, dove abbiamo il marciapiede ambo i lati e abbiamo anche una panchina già installata e c'è lo spazio per poter fermare il bus".



"Ricordo - conclude - che la società di trasporti più di una volta, da regolamento, non fa sosta negli incroci dove attualmente giace da 13 anni questa pensilina in disuso, e pensare che ci sono tantissime richieste di pensiline. Qui abbiamo una pensilina in totale abbandono. Invito l'amministrazione ad una soluzione tempestiva. Queste sono le piccole cose che la gente chiede, purtroppo l'amministrazione è distante".