Piana



Le attività del progetto "Lucca In" a Capannori

sabato, 23 febbraio 2019, 11:33

Una ludoteca che si sposta su tutto il territorio per fornire a genitori e bambini l'opportunità di condividere esperienze educative di qualità vicino a casa, laboratori negli asili nido, un corso rivolto ai genitori. Sono queste le attività promosse sul territorio di Capannori nell'ambito del progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà" con il quale i Comuni della Piana (Lucca, Capannori, Altopascio e Villa Basilica) e le associazioni locali vogliono dare nuove possibilità educative alle famiglie tramite attività in asili nido, ludoteche e scuole.

"Quelle previste da questo progetto sono attività molto importanti perché offrono nuove opportunità educative anche con l'obiettivo di contrastare il disagio sociale - afferma l'assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti-. Attività che non sono rivolte solo ai bambini ma anche ai genitori. Gli spazi educativi già esistenti sul territorio vengono così potenziati e aperti alle famiglie con incontri, corsi e laboratori che vogliono proporre un nuovo modo di 'fare educazione' .

La ludoteca itinerante intitolata 'Veniamo a giocare con te' offre attività manuali, giochi antichi, musica ed esperienze in natura rivolte a bambini da 0 a 6 anni e alle famiglie e sarà inaugurata giovedì 7 marzo alle ore 16 con un pomeriggio di giochi e laboratori alla Biblioteca "G. Ungaretti" al polo culturale Artemisia di Tassignano. Le altre date della ludoteca itinerante ad Artémisia sono giovedì 4 aprile, 2 maggio e 6 giugno. La ludoteca itinerante farà poi tappa alla biblioteca "M. Tobino" di Camigliano (lunedì 18 marzo, 1 aprile, 29 aprile, 20 maggio, 27 maggio, 10 giugno, 24 giugno), alla biblioteca "Il Melograno" di S. Leonardo in Treponzio (giovedì 14 marzo, 11 aprile, 18 aprile, 2 maggio, 16 maggio, 6 giugno, 13 giugno) e alla "Bottega 5 Pani", presso la sala parrocchiale della chiesa di Massa Macinaia (martedì 12 marzo, 9 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 9 luglio). Gli incontri sono in programma dalle ore 16 alle ore 18.30 e sono a partecipazione libera. Per informazioniludotecacapannori@gmail.com.

Del progetto 'Lucca In" fa parte anche l'iniziativa 'Piccola scuola per genitori: nessuno cresce da solo' rivolta ai genitori dei bambini da 0 a 6 anni, promossa dall'associazione 'Paideia', che ha recentemente preso il via all'asilo nido 'Cosimo Isola' di Marlia e alla quale è ancora aperta la partecipazione. Si tratta di un corso articolato in incontri con psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti incentrato sui temi principali dell'educazione e finalizzati quindi ad accrescere le consapevolezze genitoriali. I prossimi incontri in programma si svolgeranno il 2, 16, 30 marzo e 11 aprile in orario 16.45-19.15. E' previsto anche un servizio di baby sitter. Per partecipare è necessario iscriversi telefonando al numero 347 6112712.

Altra attività del progetto sono i laboratori incentrati sul tema 'Arte e natura' curati dalla 'Cooperativa La Gardenia', che sono già in corso al nido d'infanzia 'Cosimo Isola' di Marlia, rivolti a bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

La partecipazione è ancora aperta. I laboratori si svolgono una volta a settimana, il mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30. Di seguito il calendario: 6, 13, 20, 27 marzo; 3, 10, 17, 24 aprile, 8, 15, 22, 29 maggio. Per iscriversi contattare il nido 'Cosimo Isola' (tel. 0583 961320).

Tutte le attività sono gratuite.

Il progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà" ha ottenuto un finanziamento di 416.000 euro dopo aver vinto il bando per la prima infanzia dell'impresa sociale "Con i bambini", impresa che gestisce i bandi finanziati dal 'Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile'.