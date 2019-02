Piana : capannori



Le ditte che effettueranno a titolo gratuito il taglio degli alberi avranno la disponibilità del legname per la trasformazione

venerdì, 15 febbraio 2019, 15:48

Le ditte specializzate che effettueranno a titolo gratuito interventi di manutenzione agli alberi del Comune, a compensazione del lavoro svolto, avranno la disponibilità del materiale per la trasformazione e il riutilizzo. È questa l’idea dell’amministrazione Menesini per potenziare il servizio di taglio e potatura del patrimonio arboreo lungo le strade e nelle aree pubbliche. Per questo nelle prossime settimane emetterà una manifestazione di interesse per individuare gli operatori del settore interessati a partecipare a questo progetto, a costo zero per l’Ente di piazza Aldo Moro, che sarà operativo fra marzo e aprile.

Il funzionamento del servizio è semplice. Gli uffici tecnici comunali chiameranno la ditta specializzata che ha manifestato l'interesse di aderire a questa iniziativa ogni qual volta ne ravvedano la necessità, anche in caso di interventi straordinari. La ditta, in cambio, potrà prendere tutto il legno tagliato per trasformarlo, ad esempio, in pellet, combustibile per le stufe di nuova generazione, o altri prodotti.

“Si tratta di un interessante progetto che stiamo portando avanti per rendere Capannori un territorio sempre più curato – spiega l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. L’amministrazione comunale, infatti, è da sempre particolarmente attenta alla cura del patrimonio arboreo, programmando periodicamente interventi sia di manutenzione sia di piantumazione. Adesso, accanto a questo, vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità, per di più senza alcun costo a carico della collettività. Le ditte del settore che si impegneranno per rendere più bello e curato il nostro territorio riceveranno in cambio la disponibilità della legna tagliata che potranno utilizzare, ad esempio, per la produzione di derivati. Il tutto avverrà sotto la supervisione dei nostri tecnici, che valuteranno caso per caso per caso gli interventi. In definitiva questo è un nuovo modo di operare per l’interesse pubblico, che siamo pronti a sperimentare”.

Gli interventi che le ditte potranno effettuare riguardano la potatura e la cimatura delle ramificazioni, il taglio del tronco fino alla base dello stesso, l’abbattimento di alberature secche e pericolanti e l’estirpamento della radici. Sarà inoltre cura dello stesso operatore del settore la pulizia e la rimozione di tutto il legname tagliato e della predisposizione della segnaletica. Le lavorazioni potranno essere eseguite a seguito di relativa autorizzazione o ordinanza emessa dal Comune.