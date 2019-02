Piana



'Let's Go!': nuovo progetto rivolto ai giovani con difficoltà di inserimento lavorativo e formativo

giovedì, 7 febbraio 2019, 13:18

Si chiama 'Let's Go! il nuovo progetto promosso dall'amministrazione comunale e realizzato dalla Cooperativa 'Il Castello' che si rivolge a giovani adulti che hanno difficoltà ad inserirsi in realtà lavorative, formative o informali e che vogliono acquisire strumenti e competenze per sviluppare una maggiore autonomia personale, sociale e relazionale.

"L'obiettivo di questo nuovo percorso, che è una delle azioni nate da un tavolo di coprogettazione promosso dal Comune al quale partecipano soggetti del territorio attivi nel campo delle politiche per i giovani – spiega l'assessore alle politiche giovanili, Lia Miccichè – è quello di promuovere nei partecipanti la conoscenza e l'attivazione delle proprie risorse personali e permettere loro di sperimentarsi nell'incontro con l'altro e con le opportunità offerte dal territorio. Un modo per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro e della formazione attraverso l'acquisizione di nuove competenze".

Il progetto, che prenderà il via nel mese di febbraio, avrà la durata di 8 mesi e saranno proposti colloqui individuali e laboratori di gruppo strutturati in base alle caratteristiche e ai bisogni dei partecipanti. Lo scopo sarà quello di facilitare la conoscenza di sé e dell'altro in termini di risorse, attitudini, aspettative, motivazioni, ma anche creare un'occasione di incontro e di sviluppo della propria rete sociale. Inoltre i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le opportunità offerte dal territorio attraverso la partecipazione ad attività ed esperienze "sul campo", fino a promuovere l'attivazione di percorsi formativi, di volontariato e tirocini.

La partecipazione a 'Let's Go!' è gratuita e i candidati saranno selezionati attraverso colloqui conoscitivi condotti dagli psicologi Marco Monti e Irene Patassini.

Gli incontri si terranno alla sede della Cooperativa Sociale Il Castello in via della Madonna, 59 a Lunata. Per informazioni contattare i seguenti indirizzi email: marco.monti@coopilcastello.it irene.patassini@coopilcastello.it o rivolgersi all'ufficio politiche giovanili 0583 428440-42.