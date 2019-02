Piana



Lo stilista altopascese Luca Piattelli alla presentazione al Senato dei progetti di Conflavoro per l’attività all’estero delle imprese italiane

lunedì, 4 febbraio 2019, 11:13

La sua escalation non è certo passata inosservata e i suoi successi imprenditoriali in Cina e in generale nel mondo, partendo dal suo atelier di Chiesina Uzzanese, rappresentano un esempio importante.

E’ per questo motivo che Luca Piattelli sarà presente, mercoledi 6 Febbraio 2019, alla presentazione al Senato di una importante iniziativa nazionale di Conflavoro Pmi , voluta dal sottosegretario agli Affari Esteri Manuel Vescovi, che conosce molto bene le vicende toscane e quindi anche quanto sta facendo Piattelli.

“Sono molto onorato di partecipare a questa iniziativa, in una sede così prestigiosa – commenta lo stilista altopascese Luca Piattelli- , per un progetto che mette a disposizione di tutti le varie conoscenze in un settore delicato come quello dello sviluppo internazionale dei nostri prodotti. Il mio caso dimostra che se si offre un prodotto di qualità, il marchio italiano esercita sempre un importante interesse nel mondo. Difficile è districarsi nella complicata parte burocratica e di rapporti che ti possano permettere di penetrare nuovi mercati o semplicemente avere l’opportunità di fare conoscere la tua proposta. Certamente, in questo, il mio impegno professionale e la mia esperienza possono aiutare altri imprenditori ”.

Come si ricorderà, Luca Piattelli, come stilista, si è aperto da tempo ai mercati esteri attraverso progetti che stanno già riscuotendo successo e altri in divenire che potranno ottenere gli stessi, brillanti risultati . A livello professionale Luca Piattelli e sua moglie Katia Carmignani hanno avuto anche la grande soddisfazione di essere scelti per curare i capelli delle star del cinema allo scorso Festival di Venezia , giunto alla sua 75° edizione.