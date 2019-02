Luccasenzabarriere onlus aprirà la sede provinciale a Marlia

Altri articoli in Piana

sabato, 9 febbraio 2019, 18:04

Domenica 10 febbraio, alle 16.30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà il terzo appuntamento della ventiseiesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2019”

sabato, 9 febbraio 2019, 18:01

Il consiglio comunale ha approvato l'avvio del procedimento per la variante parziale al regolamento urbanistico. La vice sindaca Amadei: "Intendiamo andare incontro alle esigenze del territorio"

sabato, 9 febbraio 2019, 13:25

Martedì 12 febbraio alle ore 21 nella sede dello sportello al cittadino di Marlia in piazza del Mercato si svolgerà un'assemblea pubblica sulla sicurezza del territorio rivolta ai cittadini della frazione

sabato, 9 febbraio 2019, 12:24

Alla fine di un percorso durato più di dieci anni, il sindaco di Capannori, Luca Menesini, questa mattina ha inaugurato l’area riqualificata dell’ex casello autostradale di Carraia che, dopo 70 anni di divisione forzata causata dalla barriera autostradale, ha permesso di ricucire la chiesa al cimitero consentendo alla comunità di...

sabato, 9 febbraio 2019, 11:57

sabato, 9 febbraio 2019, 11:25

Aldes è realtà poco conosciuta al grande pubblico, ma che da anni costituisce un'autentica eccellenza in campo nazionale per la sperimentazione coreografica fra danza e arti visive, danza e nuove tecnologie, danza e teatro, realizzando spettacoli, video, installazioni, performances e manifestazioni che hanno come oggetto il corpo, il movimento e...